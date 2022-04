Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) informó que, a fin de administrar los crecientes costos de entrega de programas y servicios, aumentarán las tarifas de residencia permanente para la mayoría de programas de inmigración económica, excepto para los cuidadores, a partir del 30 de abril de 2020.



El IRCC agrega que las tarifas de residencia permanente no han aumentado desde 2002 y no reflejan el aumento de la inflación durante los últimos 18 años ni el aumento del costo de las operaciones y el procesamiento de la residencia permanente.



"El aumento del 30 de abril afectará a los solicitantes de la mayoría de los programas de inmigración de residencia permanente económica, excepto a los cuidadores. Luego, las tarifas se ajustarán automáticamente según la inflación cada 2 años para todas las solicitudes de residencia permanente, incluidos los programas económicos, familiares y humanitarios, a partir de 2022", señala.



"En la mayoría de los casos, las tarifas de Canadá son considerablemente más económicas que las de países con sistemas migratorios similares, como Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos", puntualiza el Gobierno.



Los precios actuales son los siguientes:



-Permiso de estudio (150 dólares canadienses)

-Permiso de residencia temporal (200 dólares canadienses )

-Permiso de trabajo por persona (155 dólares canadienses)

-Permiso de trabajo- por grupo (3 o más) (465 dólares canadienses)

-Visa de visitante por persona (100 dólares canadienses)

-Visa de visitante por familia (tarifa aplica a una familia de 5 o más) (500 dólares canadienses )



(Consulte acá las tarifas)



