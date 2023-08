En video quedó captado el robo del que fue víctima de una mujer de 76 años en California, Estados Unidos. Fue arrastrada por el parqueadero de manera violenta y dos hombres corrieron a auxiliarla, mientras el ladrón escapaba con sus pertenencias.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Un hombre afroamericano agredió violentamente y robó a una señora de 76 años a plena luz del día en California, Estados Unidos. pic.twitter.com/BAltwoK11F — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 16, 2023

El violento atraco ocurrió en Hacienda Heights, a las afueras del Bank of America en Azusa Avenue y Pepper Brook Way, según reportaron medios estadounidenses.



Aunque la víctima quedó herida con raspaduras y moretones por la manera en la que fue asaltada, aún no está claro si el sospechoso era portador de algún arma. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que se está investigando este incidente.

Según residentes del sector en el que ocurrió el robo, consideraban que era una comunidad agradable y segura, pero ahora deben tomar diferentes precauciones para que esto no les ocurra, comentan al Canal 5 de Los Ángeles (KTLA).



El incidente en Hacienda fue precedido por otro atraco en el que otra mujer fue apuñalada por ladrones afuera de Dottie's Flowers en Reseda.

¿Es legal robar en California?

Últimamente, han estado circulando videos de robos en California tras una reforma legal, llamada preposición 47 y aprobada en 2014.



Se cree que si se roban menos de 950 dólares diariamente no habrá consecuencias legales, pero lo que en realidad dice la ley es que algunos robos que estén por debajo de ese valor se considerarán como 'delitos menores', aunque siguen siendo ilegales.



Además, en esta reforma en el Código Penal de California se especifica que, en estos delitos que antes se consideraban como graves y ahora son leves, se debe demostrar que no se usó violencia para cometerlos.



Por lo que, según The Associated Press, quien cometa este delito menor será castigado hasta con seis meses de cárcel y una multa de 1.000 dólares (más de cuatro millones en pesos colombianos).



