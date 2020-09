Familia de Breonna Taylor zanja demanda con un acuerdo 

La familia de Breonna Taylor, una afroestadounidense que murió en su domicilio durante un tiroteo con la policía, alcanzó un acuerdo con la ciudad de Louisville, en Kentucky, para zanjar una demanda civil presentada a raíz de su fallecimiento, informaron medios de comunicación este martes.



(Le puede interesar: Investigan otro caso de afroestadounidense asfixiado por la policía)

Los abogados de la familia y el Ayuntamiento darán una rueda de prensa en las próximas horas para anunciar el acuerdo sobre este caso emblemático, recordado durante la ola de protestas contra la violencia policial y el racismo que ha sacudido Estados Unidos en los últimos meses.



El acuerdo incluye "una cantidad significativa de dólares" y promesas de reformas de las fuerzas de seguridad locales, dijo a la televisión local WLKY el abogado Sam Aguilar, que representa a la madre de Taylor.



El texto pone fin a las acciones civiles, pero no a la investigación criminal, que aún no ha dado lugar a ninguna inculpación, seis meses después de la muerte de Taylor.



(Lea aquí: Trump atiza hoguera racial con su desafiante visita a Kenosha)



El 13 de marzo, tres policías vestidos de civil entraron al domicilio de la joven de 26 años con una orden de allanamiento en busca de dos presuntos narcotraficantes. Era de noche.



El novio de Taylor, que estaba en la cama con ella, agarró una pistola y disparó a los agentes. Según dijo más tarde, pensaba que eran delincuentes. Los policías, que no habían activado las cámaras que llevan encima, mataron a Taylor de ocho disparos. Uno de los agentes resultó herido en el tiroteo.



Los tres policías rellenaron un informe sobre lo ocurrido plagado de errores. Uno fue despedido y los otros dos suspendidos.



(Lea también: Joven de ascendencia africana murió por paliza de supuestos racistas)





AFP