En redes sociales se compartió el momento angustiante en que un trabajador de construcción estaba colgando en el aire desde una carga de grúa en el centro de la ciudad de Toronto, Canadá.

En el breve clip de 54 segundos, el cual fue grabado por lo que parece ser otro trabajador, se envió a la red social de Reddit este miércoles 6 de julio en la mañana. En él se puede escuchar como el testigo gritaba: “Dios mío, ¿cómo sucedió esto?”, además animaban al hombre a que se aferrara al cable del cual colgaba.



La empresa PCL Constuctors Canada Inc. (PCL), encargada de la obra, confirmó el incidente del trabajador y aseguró que al hombre se le quedó atorada la mano en un cable después de enganchar una carga.



"Afortunadamente, fue bajado de forma segura a la superficie de trabajo y no resultó gravemente herido", dijo la constructora.



El hombre que se ve colgando en el video trabaja como aparejador, el responsable de garantizar que las cargas de materiales estén sujetas de forma segura antes de ser levantadas por los operadores de grúas, afirmó PCL.

El medio canadiense ‘CBC News’ aseguró que los policías, los bomberos y paramédicos de la ciudad no recibieron llamadas relacionadas con el incidente.



Asimismo, afirmaron que el Ministerio de Trabajo, Inmigración, Formación y Desarrollo de Habilidades de Ontario envió un investigador al lugar para establecer las circunstancias del hecho y las medidas de seguridad.



"Se informó de que un trabajador se enredó con un cable de una grúa después de enganchar una carga, fue izado fuera del nivel del podio y sufrió lesiones", le dijo el ministerio en un correo electrónico a la ‘CBC News’.



Además, PCL comentó que se encuentra trabajando con todas autoridades competentes y van a ayudar a la investigación en curso.

