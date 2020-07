Pillan a empleado limpiando con saliva carros de supermercado

La bioseguridad, el distanciamiento social y el aseo son aspectos que se han vuelto más relevantes después de la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus. Por eso, hechos en los que se evidencian la indisciplina y la falta de cuidado con la salud de los demás se han vuelto virales en las últimas semanas.



En Colombia, por ejemplo, se han registrado casos insólitos que han despertado la indignación de todo el país. El que más resonancia ha tenido en los últimos días fue el de un hombre que fue grabado mientras abría y probaba distintos jugos dentro de un supermercado.



Aunque algunas personas han dicho que este es el reflejo de la indisciplina que hay en la sociedad colombiana, en otras partes del mundo también se han registrado casos similares.



Recientemente, se volvió viral un video que grabó una clienta en una de las sedes de la cadena de supermercados FreshCo, ubicada en la ciudad de Toronto (Canadá).



El pasado 5 de julio, mientras estaba de compras, Marta Casimiro vio que un empleado del establecimiento, aparentemente, estaba escupiendo en una toalla blanca con la que limpiaba los carros de mercado.



"No podía creer eso. Estaba en 'shock' ... me siento enferma", le dijo Casimiro al medio local 'CityNews', que registró la noticia.

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto 'spit shines' grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx — Tweet Latest News (@TweetLatestNews) July 9, 2020

(Si nos lee desde la aplicación, puede ver el video del supermercado aquí).



Según ella, había empezado a grabar porque se dio cuenta de que los carros de mercado estaban muy sucios. Su intención era mostrarle al administrador del lugar el estado de los mismos. Sin embargo, el funcionario no la atendió y, sostuvo, cuando intentó contactarlo al otro día, no recibió la respuesta que esperaba.



“Él (el administrador) protegió a su trabajador. Dijo que no quería ver el video. No me creyó y me trató muy mal ", explicó.



El medio canadiense contactó a Sobeys, la empresa propietaria de la cadena de supermercados. Su vicepresidenta de comunicaciones, Jacquelin Weatherbee, señaló que, aunque sabía que el comportamiento era "absolutamente reprobable", el hombre no era empleado de la empresa y ya no está trabajando en el supermercado.



Casimiro señaló que, después de que el video se conoció, recibió una llamada del administrador. Esta vez, dijo, su tono fue "más amable". Como disculpa le dieron una tarjeta de regalo para hacer compras en la tienda. No obstante, señaló que aún espera que "se haga justicia".



La publicación que hizo la mujer generó un gran polémica en Canadá, donde los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social han sido usados para contrarrestar el avance de la pandemia.



Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Canadá ha logrado aplanar la curva de contagios por el nuevo coronavirus. El pico epidemiológico en ese país se registró en mayo, cuando hubo 2.800 casos nuevos en un solo día. Actualmente, se están registrando entre 300 y 600 infecciones diarias.



El balance general de las cifras señala que Canadá cuenta con más de 110.000 personas contagiadas con el virus y ha registrado más de 8.600 fallecimientos por esa misma causa.



