A través de las diferentes redes sociales se han conocido distintas situaciones que se vuelven virales por su contenido. En esta ocasión, un video impactó a los cibernautas: se trata de un patrullero estadounidense que detiene un automóvil para proceder a multarlo por exceso de velocidad.



Sin embargo, cuando se acercó al pasajero notó una inusual escena: se trataba de su jefe.



Las autoridades correspondientes de cada país están autorizadas a multar o sancionar a aquellos conductores que violen las normas de tránsito. Es por ello que las infracciones como cruzar un semáforo en rojo, manejar alcoholizado o conducir con exceso de velocidad deben ser impuestas, incluso si quien conduce es el jefe de Policía del Condado de Georgia.



Según CNN, el oficial de policía, quien tiene por nombre Henry, detuvo a Michael Yarbrough (sheriff del condado), ya que su láser de velocidad marcó a 96 millas por hora (mph) en una zona permitida de 35. “Adivina a quién acabo de detener”, dijo el patrullero en el video a una persona no identificada.



En medio del asombro, como se puede ver en la publicación, Henry sale de su carro para dirigirse hacia su jefe, en medio de risas saca una planilla y la extiende hacia el conductor, quien procede a firmar una hoja. Yarbrough, no dice una sola palabra, solo atiende al proceso.



La publicación del medio estadounidense UHN, publicada ayer, 3 de agosto, ya alcanzó más de 290 mil reproducciones y alrededor de 4.800 me gusta.



Algunas de las interacciones de los usuarios de Twitter fueron: “Por la cara del jefe, me parece que no durará mucho el policía en su puesto”, “Vaya hasta que un jefe de policía reconozca la autoridad. Bien hecho, tanto al oficial, como al jefe” y “Que se olvide ese patrullero de un posible ascenso, al menos mientras ese jefe siga siendo su jefe”.



Por otro lado, según CNN Henry expresó a través de un comunicado: “El jefe adjunto (Yarbrough) me informó inmediatamente después de que ocurrió la parada de tráfico, que se le emitió una citación por exceso de velocidad. Cualquier pregunta relacionada con la citación en sí debe dirigirse al Departamento de Policía del Condado. Después de revisar los hechos del incidente, suspendí al Jefe Adjunto durante cuarenta horas sin sueldo por la gravedad de la multa de tráfico”.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

