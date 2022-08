Son muchas las historias sobre las madres que dan todo por sus hijos, pero esta vez la historia tomó el rumbo contrario y un niño mostró su valía al evitar que su madre muriera ahogada en una piscina.

El pequeño héroe, identificado como Gavin Keeney, nunca se imaginó que viviría momentos de tanta angustia mientras estaba compartiendo con su mamá.

Un día de sol con su familia era lo que estaba haciendo el niño de diez años que tuvo que tomar acciones decisivas para salvar a su progenitora.



Según se logra ver en las imágenes de la cámara de seguridad, el pequeño decidió salir de la piscina. Sin embargo, Lori Keeney, la madre, se quedó disfrutando del agua y el sol.



Todo parecía estar muy bien; sin embargo, la mujer comenzó a tener convulsiones y cada vez más perdía el conocimiento.



(Además: ¿Por qué Trump insiste en que se repitan las elecciones presidenciales de 2020?).

Había mucho chapoteo y movimiento a su alrededor, ella se veía pálida, pero también como si se estuviera ahogando, entonces me fui y luego la vi como convulsionando FACEBOOK

TWITTER

Por fortuna, Gavin Keeney reaccionó rápido, entró al agua y mantuvo la cabeza de su madre fuera de la piscina. De acuerdo al metraje, el pequeño la llevó a la orilla y espero que más personas lo ayudaran a socorrer a su madre.



“Había mucho chapoteo y movimiento a su alrededor, ella se veía pálida, pero también como si se estuviera ahogando, entonces me fui y luego la vi como convulsionando. Luego salté y la llevé de vuelta a la escalera”, dijo el pequeño.

No puedo creer lo que vi en Gavin, mi pequeño héroe FACEBOOK

TWITTER

Ante el sorprendente hecho, el video se volvió viral y llegó a manos de los bomberos de Cardinal Cove, Oklahoma, en Estados Unidos, quienes le otorgaron un reconocimiento por su valentía.



Su madre publicó el video en sus redes sociales y lo acompañó con un sentido mensaje.



(Siga leyendo: Hombre cayó a un precipicio de 30 metros, en EE. UU., y sobrevivió).



“Estoy bien, tomé un poco de agua que creemos antes de que Gavin me cogiera. No puedo creer que acabo de decir eso. No puedo creer que esté escribiendo esto. No puedo creer lo que vi en Gavin, mi pequeño héroe”, escribió.



Y agregó: “Simplemente no puedo creer que tuviera que hacerlo y eso es lo que me rompe el corazón. Gracias Dios por poner a este maravilloso pequeño humano en mi vida”.

Más noticias

Visa americana: ¿cómo consultar si fue aprobada por Estados Unidos?

Mujer agrede a migrantes en EE. UU. porque no le gusta cómo hablan inglés

Tiroteo en Estados Unidos: un sujeto armado con rifle deja dos muertos

Susto en el aire: pasajeros ven que partes de avión se desprenden en pleno vuelo

Elon Musk es criticado por un vuelo de nueve minutos

Tendencias EL TIEMPO