En redes sociales se ha estado viralizando el video de una mujer, quien casi muere aplastada por una enorme roca que ingresó a su vivienda en Honolulu, Hawái. El objeto causó graves daños en la infraestructura de la casa, por lo que se tuvo que evacuar a la familia.



Según se puede ver en el registro, Caroline Sasaki, de 65 años, se disponía a relajarse en su sala, cuando, a pocos centímetros de su integridad, pasó la piedra de unos 1,5 metros de alto y ancho que terminó su recorrido al golpear una de las paredes interiores de la propiedad.

“Todo lo que escuché fue el estruendo cuando se rompió el vidrio de la puerta corrediza, así que retrocedí y supongo que me pasó cerca (...) No he visto el video, pero dijeron que, si daba un paso más, probablemente no estaría aquí”, dijo la protagonista de esta historia al canal local ‘KITV 4’.



El hecho se presentó el pasado sábado 28 de enero, sobre las 11:45 de la mañana, dijeron voceros de la policía turística de los Estados Unidos. El suceso causó gran revuelo en las diferentes plataformas digitales, logrando viralizarse en cuestión de horas por todo el planeta.



Informes oficiales manifiestan que el escombro se desprendió de la cima de una montaña en el sector conocido como Pololo Valley, por lo que bajó a gran velocidad hasta estrellarse en la casa de Sasaki. El auto familiar también quedó destruido y quedó “prácticamente inútil”.



Algunos internautas reaccionaron a las imágenes y dejaron sus comentarios en el post que ya alcanza los 3,2 millones de reproducciones, mil 200 retuits y cerca de 7 mil “Me gusta”.



“Gracias a Dios recién iba a ver tv si hubiera estado ahí no la contaba”, “cuando te toca ni porque te quites y cuando no ni porque te atravieses”, “Uno ni en su casa puede estar seguro“ y “Gracias a dios , ella no salió lastimada“, fueron algunas de las reacciones de usuarios de internet.



