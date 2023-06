Un milagro a plena luz del día. Eso, al menos, es lo que muchos creen sucedió el pasado 5 de marzo en una iglesia de Thomaston, un pequeño pueblo en el estado de Connecticut, en la costa oeste de EE. UU.



(Puede leer: La búsqueda en Google de una mujer en Estados Unidos la conecta con muerte de su esposo)



De acuerdo con el párroco de la iglesia, Joseph Crowley, y otros testigos, las hostias consagradas que representan el cuerpo de Cristo comenzaron a multiplicarse durante la ceremonia de comunión ante el asombro de los monaguillos que la asistían en el sacramento.



(Siga leyendo: ¿La Presidencia de Petro se descarriló? Esto dice un análisis de la agencia Bloomberg)

"Es algo impactante, pero muy real, y acaba de suceder hoy. Dios provee", dijo Crowley ante sus feligreses que no entendían lo que estaba sucediendo.



Según el recuento del sacerdote y otros que presenciaron los hechos, el copón donde estaban las hostias permaneció lleno pese a que la comunión ya se había distribuido a todos los asistentes.



(Le recomendamos: Los jueces colombianos que tienen en sus manos los líos legales de Donald Trump)



El caso pasó inicialmente a la Arquidiócesis de Hartford, que tiene jurisdicción sobre St. Thomas, la iglesia donde se presentó el suceso. Y está siendo evaluado como un posible "milagro cotidiano" cuya base es la "multiplicación de los panes y los peces", uno de los milagros que se la atribuyen a Jesús en los Evangelios.



Pero la evidencia y los testimonios son tan fuertes que ya desde el mes pasado el caso llegó al Vaticano donde se ha iniciado una evaluación formal para determinar su validez.



Se trata de un proceso muy riguroso que, por lo general, involucra científicos, médicos y otros expertos. En el caso de St. Thomas, la investigación se está centrando en el testimonio de quienes presenciaron el suceso y su credibilidad. Pero además se echará mano de la tecnología para revisar un video que existe del momento.



(Le recomendamos: ¿Por qué Donald Trump sigue fortalecido para las presidenciales, pese a la acusación?)



Así mismo, quieren descartar que alguien pudiese haber rellenando el copón con más hostias sin que se dieran cuenta.



En cualquier caso, de confirmarse, sería el primer milagro de comunión que se registra en Estados Unidos. A lo largo de la historia, la Iglesia ha documentado al menos 100 de estos sucesos pero nunca uno en EE. UU.



Los milagros son fundacionales para el catolicismo, que enseña que Jesús era Dios en forma humana, hizo milagros durante su vida y luego murió por los pecados de la humanidad antes de resucitar entre los muertos. Como lo define la iglesia, un milagro es una señal o prodigio que sólo puede atribuirse a Dios.



(Le recomendamos: Elizabeth Holmes, la ‘estrella de Silicon Valley’ que vivirá en una cárcel de EE. UU.)



Cuando la iglesia reconoce un milagro, los creyentes acuden en masa al sitio para ver evidencia y revitalizar su fe. Millones de católicos cada año viajan a Fátima, Portugal y Lourdes, Francia, ambos lugares donde hay reportes de que la Virgen María se le apareció a los creyentes.

Y St. Thomas también podría convertirse en un sitio de peregrinaje en caso de que se llegue a corroborar el milagro.



De hecho, desde que ocurrió el suceso, han sido centenares las personas que se han acercado a este pequeño pueblo que tiene menos de 7.500 habitantes.



El proceso en el Vaticano, sin embargo, podría tardar años y concluir que no hubo tal o que no pudo ser comprobado.



(Puede leer: Estados Unidos publica la guía para el proceso de reunificación familiar de colombianos)



Pero para muchos, como Ken Santoprieto, eso podría ser hasta irrelevante.



"Yo estaba allí y vi lo que pasó. Vi la reacción de los monaguillos y del sacerdote cuando se percataron de lo que había sucedido. No necesito confirmación de nadie para saber que Dios estaba con nosotros y se nos reveló", afirma Santoprieto, que enseña religión en esta iglesia y asistió a la misa ese 5 de marzo.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington