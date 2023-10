Video: hombre que recuperó su libertad hace 2 meses fue asesinado por policía en EE.UU.

Leonard Cure permaneció 16 años en prisión por un delito que no cometió. Hace dos meses recuperó su libertad y el estado de Florida (Estados Unidos) se disculpó formalmente con él por la condena injusta por robo a mano armada que le impuso. Sin embargo, Cure fue asesinado el pasado lunes por un policía al que intentó ahorcar, como quedó registrado en videos de las cámaras corporal y de la patrulla.



(Puede leer: ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos emitió alerta mundial a sus ciudadanos?)

Según CNN, el policía comenzó a perseguir a Cure, de 53 años, con las sirenas encendidas después de que el vehículo del ciudadano afroamericano pasó junto al suyo. La persecución duró aproximadamente un minuto y 20 segundos.



El medio en mención relató que el oficial le pidió a Cure salir de su vehículo y le informó que lo detuvo porque iba a exceso de velocidad y conducía imprudentemente. “Me adelantaste yendo a 100 millas por hora (160 Km/h)”, le dijo el agente, quien le apuntaba a Cure con una pistola Taser.

Me adelantaste yendo a 100 millas por hora. FACEBOOK

TWITTER

A pesar de que el policía le pidió varias veces que pusiera las manos detrás de la espalda y le advirtió que le dispararía si no lo hacía, Cure no le obedeció y, por el contrario, comenzó a caminar hacia el oficial y agarró el cable de la pistola eléctrica. En ese momento, el agente disparó su arma Taser.



Durante unos 20 segundos, Cure y el policía lucharon y el afroamericano, que lució con más fuerza física, apretó la garganta y la cara del agente. El policía golpeó a Cure varias veces con un bolillo, pero no logró dominarlo.



(Le puede interesar: Se mudó a Canadá y una acción típica latina suya causó que llamaran a los bomberos)



En medio del violento forcejeo, el agente tomó su arma de fuego y le hizo un disparo a Cure, quien cayó al suelo. Sin embargo, la detonación del arma no se escucha en los videos.



Después, el agente tomó el radio de comunicación y exclamó: “Camden, disparos” y le ordenó a Cure que se quedara en el piso. Sin embargo, Cure se sentó y agitó los brazos.



Los videos muestran luego al agente desempaquetando un botiquín de primeros auxilios y comenzando a administrar ayuda a Cure hasta que los paramédicos se hicieron cargo. La Oficina de Investigaciones de Georgia informó que Cure murió minutos más tarde.



Según Telemundo, la oficina del sheriff aseveró que publicó los videos para ser transparentes "con respecto a las acciones que ocurrieron" y para mostrar la "confrontación y el uso de la fuerza".

🇺🇸I De impacto



Se publica la cámara del #tiroteo policial contra Leonard Cure. En el vídeo estranguló a un oficial . Cure fue llamado un ciudadano modelo y habló con estudiantes sobre el sistema de justicia.



Tuvo razón el oficial?#policia #ataquepic.twitter.com/2OLYjiyC0D — Sunlight Noticias (@Sunlight_news) October 19, 2023

Sin embargo, las autoridades realizarán "una investigación independiente del incidente y entregarán sus conclusiones a la Oficina del Fiscal del Distrito Judicial de Brunswick para su revisión".

'No debió dispararle'

Familiares de Leonard Cure afirmaron que el oficial no debió haberle disparado y que hubo exceso de fuerza por parte del uniformado.



“Creo que mi hermano posiblemente sufría algunos problemas mentales. Lo conozco bastante bien. El agente lo provocó, sin duda lo provocó”, dijo Michael Cure, según Telemundo.



Mary Cure, madre de la víctima, declaró: “No creo, independientemente de lo que haya ocurrido, que debieran haberlo matado”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: