Empleada desarmó y expulsó a ladrón, pero fue suspendida de su trabajo

Aunque a ratos pareciera que el hurto a personas y locales comerciales se cebara solamente con las ciudades de Colombia, algunas imágenes que rondan por redes sociales confirman que la inseguridad es un tema de preocupación mundial.



Precisamente, en las últimas horas, se hizo viral el video del intento de robo a una empleada de una reconocida marca de sánduches en un local de Rockford, en el norte de Illinois, Estados Unidos.



Por lo que se puede ver en las imágenes, un sujeto enmascarado y vestido de negro entró empuñando un arma de fuego y dispuesto a llevarse todo el dinero del local que atendía la mujer.



Sin embargo, en el momento en que el ladrón quiso llevar a la trabajadora a la parte trasera del lugar para perpetrar el crimen, ella decidió poner su vida en peligro y forcejear bruscamente para impedir el robo.



El resultado fue asombroso. Su defensa personal la llevó a tomar el control de la situación.

En cuestión de segundos, doblegó al delincuente, lo despojó de su arma y recuperó el bolso que le había quitado minutos atrás.



Como diría el refrán popular: ‘Fue por lana y salió trasquilado’.



Lo preocupante es que, según declaró en una emisora local Araceli Sotelo, como se identificó la mujer, fue suspendida de su trabajo 24 horas después de lo ocurrido.



De acuerdo con su testimonio, ella fue quien compartió el registro fílmico del momento que capturaron las cámaras de seguridad del lugar a través de su cuenta de TikTok.

Aparentemente esa masificación del frustrado robo, que ya escapa de sus plataformas personales, sería el causante de la medida correctiva en su contra.



"Me advirtieron: ‘Si cada uno de estos videos no se eliminan, será suspendida. Dijeron hasta que todo desaparezca de Internet. No tengo la capacidad para hacer eso”, reseñó el diario estadounidense ‘The New York Post’ que dijo ella en una televisora local.



Conforme pudo registrar ese mismo medio, su madre lanzó una campaña de recaudación de fondos por internet para alcanzar a cubrir el dinero que ha perdido por la sanción y, de paso, contratar un abogado.



Ya habría recaudado 15.000 dólares (poco más de 57 millones de pesos).



Entretanto, por los reportes de los medios locales, la compañía habría pedido calma ante la ola de críticas que han recibido por esas primeras versiones que han circulado.



“El dueño y la gerencia del restaurante están cooperando plenamente con la investigación policial y pedimos paciencia hasta que se complete ese proceso”, dijeron los representantes de la empresa a través de un comunicado.

