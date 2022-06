Un viral y emotivo video difundido a través de Tik Tok le da la vuelta al mundo al mostrar cómo padre e hijo vivieron un reencuentro tras seis años de ausencia del joven por estar en Estados Unidos.



Difundido con el mensaje de "Cuando llevas más de 6 años sin ver a tu hijo porque se fue a Estados Unidos", las imágenes han superado la barrera de los 1.9 millones de me gusta y de 50.000 comentarios en la plataforma de vídeos.



Los dos hombres, aparentemente de un país sudamericano, conversan el día del cumpleaños del padre, quien durante el diálogo, expresa que su mejor regalo sería reencontrarse con su hijo tras seis años de ausencia.



Sumando a la emotividad del caso, el hombre también le había pedido a su hijo volver, pero este aseguró no poder hacerlo al no tener los permisos y papeles para salir de Estados Unidos.



Asimismo prosiguió afirmando que el día que vuelva, posiblemente no encontraría a sus padres con vida, esto sin saber la sorpresa que segundos después se llevaría con motivo de su cumpleaños.

Seguido de ello, y tras tocar temas como el clima y la situación actual de ambos países, poco a poco el hombre se quiebra en llanto, pero además, logra identificar algunos puntos de la localidad en la que reside, para salir de su casa y buscar a su hijo que justamente llegaba de manera sorpresiva.



En los comentarios de la plataforma, muchos usuarios relataron historias similares, y como no, se mostraron conmovidos y emocionados con este reencuentro que muchas familias no logran concreta.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

