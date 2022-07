Un tremendo susto se llevaron los transeúntes y carros de una vía en Carolina del Norte luego de que vieran a una avioneta aterrizar en la carretera, como si se tratara de una pista de aterrizaje.



El hecho ocurrió en la tarde del pasado 3 de julio y quedó registrado en una cámara que llevaba el piloto en su cabeza. El aterrizaje de emergencia se produjo luego de que el motor de la aeronave fallara.



Vincent Fraser fue el piloto encargado de realizar la maniobra en medio de esos estresantes minutos. Fraser iba con su suegro a bordo de una Aero Commander 100 monomotor de 1967 y viajaban de regreso a su casa luego de ver una propiedad.



Cuando el vehículo empezó a fallar, Fraser decidió aterrizar y para su fortuna encontró la autopista 74, en el condado de Swain. Esta vía se caracteriza por ser muy recta e ir en línea. El problema es que es muy transitada.



"Lo primero que me pasó por la cabeza era que no quería lastimar a nadie y no quería matar a nadie. Esa era mi principal preocupación" expresó el piloto para el canal de televisión WLOS.



Fraser, originario de Cape Coral en Florida, fue infante de marina y a pesar de que se ha desempeñado como piloto anteriormente, tiene menos de 100 horas de experiencia de vuelo.



En la entrevista, Fraser aseguró que fue "la gracia de Dios" la que le permitió ver un camino "perfectamente alineado".



El video

El piloto llevaba consigo una cámara GoPro que le permitió grabar todo el momento. En la grabación se puede apreciar cómo la aeronave se va acercando hacia la carretera mientras pasan otros carros.



Cuando los demás vehículos que transitaban se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la mayoría pararon o se hicieron a un lado para permitir el descenso de la aeronave.



En cuestión de segundos, Fraser fue capaz de aterrizar y estabilizar su avioneta. En redes sociales han aplaudido la destreza del piloto. La Policía de Transito de Carolina del Norte ya se encuentra revisando lo sucedido.



“¡Qué trabajo excepcional y sin lesiones!” manifestó el alguacil Curtis Cochran.

