En video: así se vivió la jornada de la prueba de alerta de emergencia en EE. UU.

En horas de la tarde de este miércoles, 4 de octubre, se llevó a cabo la prueba de alerta de emergencia en todos los dispositivos electrónicos y medios de comunicación de Estados Unidos.



Esta prueba fue ejecutada por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones, con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento de los sistemas existentes que alertan a los habitantes sobre emergencias.



Sobre las 2:20 p. m. de Miami (1:20 p. m. hora Colombia), se escuchó un estruendoso sonido en todos los dispositivos, radios y televisores de Estados Unidos. Los celulares también recibieron este mensaje: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción”.



Además, estaba previsto que el sonido de emergencia durara un minuto, el cual también estaría acompañado de vibración y un tono distintivo para que fuera accesible a las personas de la población.

Esta es la segunda prueba que se hace en celulares y la séptima vez que se escucha en las emisoras de radio y en las señales de televisión, debido a que se ha hecho desde el 2011.

¿Cómo sonó en los medios de comunicación?

De acuerdo con videos de usuarios de X (antes Twitter), el sonido que se emitió en los medios de comunicación de Estados Unidos era agudo y chirriante, y se escuchó prácticamente al mismo tiempo que la de los dispositivos.

🇺🇸 | AHORA: Prueba de alerta de emergencia en curso en todo Estados Unidos.

¿Se pueden evitar este tipo de alertas en los celulares?

Según Fema, aun cuando tenga un móvil de última generación que le permita excluir algunas alertas de emergencia en sus ajustes, no hará efecto alguno en la prueba nacional que se emitió este miércoles 4 de cotubre.



"Si su teléfono móvil está encendido y tiene el servicio de un proveedor inalámbrico participante, es muy probable que recibiera la prueba nacional de Alerta Inalámbrica de Emergencia", explicó la agencia.



No obstante, debe tener en cuenta que si su celular estaba apagado, en modo avión o no tiene un 'operador' asociado a su teléfono, lo más posible es que no haya recibido el sonido de prueba.

