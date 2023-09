En la noche de este 26 de septiembre, Filadelfia, Estados Unidos, se convirtió en escenario de disturbios cuando grandes grupos de jóvenes irrumpieron en numerosas tiendas, saqueando mercancías y causando daños a la propiedad.

Según informó el comisionado interino de policía, John Stanford a los medios locales, la situación se agravó a medida que avanzaba la noche, y hacia las 12 la policía había logrado arrestar a más de 20 personas, en su mayoría menores de edad, y confiscado al menos dos armas de fuego.



Los disturbios se propagaron desde el centro de la ciudad hacia las áreas del norte y el oeste de Filadelfia, afectando corredores comerciales durante toda la noche.

"Lo que tuvimos esta noche fue un grupo de criminales oportunistas", le dijo al medio estadounidense NBC.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Reportan saqueos en tiendas Lululemon, Foot Locker, Apple Store, North Face y Nordstrom Rack en Filadelfia. pic.twitter.com/PpmjbWWs3W — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 27, 2023

Entre las tiendas saqueadas se encuentran conocidas marcas como North Face y Apple. Frente a esto, Stanford, afirmó que estos actos de vandalismo y robo no tenían ninguna relación con la protesta pacífica que había tenido lugar antes, tras la decisión de desestimar los cargos contra el oficial de policía Mark Dial, quien había disparado y matado a Eddie Irizarry hace dos semanas.

El joven, por el cual se habían convocado dichas manifestaciones, era un puertorriqueño que murió a manos del policía. Esto generó una gran ola de indignación y demandas de justicia por parte de diversas organizaciones y funcionarios públicos.

Paralelo a esto, en California también se han presentado situaciones de robo debido a la confusión de una nueva ley en la región.



Las dudas comenzaron gracias a un video que estaba circulando a través de las redes sociales en el que evidencia como un grupo de alrededor de 50 personas entran a saquear una tienda en el centro comercial Westfield Topanga de Los Ángeles.

El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, en horas de la tarde, específicamente a las 4:00 p.m. hora local. Se robaron bolsos de marca, ropa de diseñador y accesorios de alta calidad en medio del caos que generaron al romper vitrinas y forcejar los maniquíes.

#QuéPasaEnCalifornia #LosAngelesCounty

Video capta a decenas de ladrones robando en una tienda Nordstrom del centro comercial Westfield Topanga en el condado de Los Angeles.



La policía dijo que se cree que entre 20 y 50 ladrones robaron entre $60,000 y $ 100,000 en mercancía. pic.twitter.com/HYw1Q2yFlq — Qué Pasa en California (@QuePasaEnCA) August 13, 2023

Pero, ¿por qué sucedió esto? Pues bien, un error en la comprensión de una de las leyes de dicho estado habría sido la causante de todo. “Robar es legal en California. La gente tiene el derecho de robar hasta 950 dólares en productos diariamente y está permitido que los venda”, decían medios y descripciones al explicar este fenómeno.



Sin embargo, Charis Kubrin, profesora de criminología, derecho y sociedad en la Universidad de California, Irvine, en entrevista con The Associated Press, explicó que esto era totalmente falso.



“Es completamente incorrecto decir que la gente tiene el derecho de robar 950 dólares. Creo que esta persona se refiere a la Proposición 47, una importante reforma de justicia criminal en California”, comentó, para también explicar que los casos de hurto menor, siempre y cuando el valor robado no excediera los 950 dólares, se considera como delito menor y se castiga con hasta seis meses de cárcel y 1.000 dólares de multa.

