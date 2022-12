Estados Unidos ha presenciado en los últimos días la peor tormenta invernal en años. Elliot provocó temperaturas de hasta -48 ºC en algunas zonas y causó la muerte de más de 50 personas.



En particular, en la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, se ha perdido la vida 28 personas.

Precisamente, ‘CNN’ dio a conocer la historia de una joven de 22 años llamada Anndel Taylor, quien falleció después de quedar atrapada por la nieve. Hasta donde se sabe, conducía hacia casa desde su trabajo y le faltaban apenas seis minutos para llegar a su destino.



Taylor alcanzó a llamar al 911 e incluso le envió a sus hermanas un video en el que se le ve intentando abrir la puerta del auto, pero le es imposible. La joven afirma que, de salir, la nieve alcanzaría el nivel de su cintura. Esto fue el viernes alrededor de las 3 p.m.

Según contaron ellas, hacía poco tiempo se había mudado sola a esa ciudad desde Charlotte, Carolina del Norte. De hecho, planeaba esperar que la tormenta pasara para regresar con su familia dadas las circunstancias. Pero no fue así.



“Su plan era esperar hasta que llegara la policía”, afirmó una de sus hermanas a ‘CNN’. Incluso, la joven bromeó con que sacaría muslos en caso de tener que volver caminando a casa.



Pasado un par de horas se preocuparon más, pues no respondía el teléfono: “Así que puse la información en una página privada de Facebook llamada Buffalo Blizzard 2022 y pedí ayuda”, dijo su hermana Tomeshia Brown. La mujer publicó la dirección del teléfono rastreado y más tarde recibió una llamada telefónica de un hombre no identificado: “Nos hizo saber que la revisó y no había pulso”.



Anndel Taylor fue encontrada muerta el día de Navidad alrededor de las 9 p.m., pero no pudieron remover el cuerpo hasta el día siguiente. Por ello, su familia creó una página en GoFundMe para pagar los gastos fúnebres.



“Como todos saben, una de mis hijas falleció accidentalmente en una tormenta de nieve que ocurrió en Búfalo el 23 y 24 de diciembre. Iba de camino a casa desde el trabajo y terminó atrapada en su automóvil, lo que provocó que la nieve siguiera acumulándose y no pudiera salir”, escribió su mamá allí.



“Realmente necesitamos ayuda emocional y financiera para completar la tarea que tenemos entre manos y, con gran pesar, nos acercamos a todos ustedes para que nos ayuden”, concluyen y, hasta el día de hoy, ya se ha superado la meta de 12 mil dólares, recaudando más de 50.000.

