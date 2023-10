Vicente Fernández: El deseo que tenía antes de morir y que desató opiniones divididas

El Charro de Huentitán, como también se le conoce a Vicente Fernández, siempre tuvo al campo mexicano en su corazón. Por eso, su mayor deseo en la vida era que sus hijos se adentraran en ese ámbito y que aprendieran a trabajar como él, desde chico. “Mi papá era muy estricto y trató de enseñarnos y de meternos mucho la agronomía y lo del campo, los caballos, la ganadería y todo eso”, recordó Alejandro Fernández.

Su intención de ver a sus hijos realizados antes de morir, en materia de agricultura, era tan grande que un día decidió sacar a uno de ellos de la escuela. Así lo contó el propio Alejandro en entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado: “Me sacó como un año de la preparatoria, porque me dijo, ‘te va a enseñar más, vas a estar aprendiendo a administrar el rancho y que me ayudes tú aquí, a lo que vayas a aprender en la escuela’”.

Afortunadamente, a pesar de que no quería dejar inconclusos sus estudios, cumplió el deseo de su progenitor: “Hubo como dos años que me salí de la escuela, mi padre me dejó un rancho. Me dijo ‘a esto te vas a dedicar, lo que tú saques va a ser para ti. Siembra lo que tú quieras’”.

De esa manera, Alejandro Fernández logró satisfacer al cantante de Acá entre nos, al echar a andar un generoso negocio. Junto a sus hermanos, sembró en las tierras del rancho y comenzó a ganar su propio dinero. “Sembré de alfalfa y, como mis hermanos tenían ganado, hicimos negocio redondo. Ellos tenían las vacas, yo tenía el rancho y yo ya estaba sembrándolo… ¡Y yo lo sembraba! O sea, mi padre me hizo que… enseñarme a manejar el tractor, a sembrar, a estar al día, a ir todos los días en la mañana, para ir a ver los riesgos, para ir a estar caminando la siembra y ver que no tuviera alguna plaga”, detalló.

Al darse a conocer que Vicente sacó a Alejandro de la escuela, los seguidores del intérprete de Como Quien Pierde una Estrella opinaron sobre el hecho. “¡Alex tuviste una infancia y una juventud privilegiada!”, “Él recogió los frutos de todo el esfuerzo, dedicación y entereza que ha dado a lo largo de su carrera”, “Deseo que supere todo lo malo por lo que le ha tocado pasar” y “eres digno hijo de tu padre”, fueron algunos de los contrastantes comentarios en el video.

El deseo cumplido de Vicente Fernández

Alejandro Fernández recordó con mucho cariño el tiempo que trabajó en el campo. Más allá de considerar que se cumplieron las expectativas de su papá, afirmó que fue una etapa de mucho aprendizaje para él: “Fueron momentos increíbles, fueron enseñanzas espectaculares que me dio mi padre, independientemente de la carrera artística, en otro aspecto”.