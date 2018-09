Vicefiscal de EE. UU. niega haber sugerido destituir a Trump

Una nueva y potencialmente explosiva revelación sacudió este viernes la capital estadounidense.



De acuerdo con memos obtenidos por el diario 'New York Times', Rod Rosenstein, el número dos en la Fiscalía General y quien supervisa la investigación que se adelanta para determinar si la campaña presidencial de Donald Trump recibió asistencia de Rusia, habría discutido la posibilidad de espiar al mandatario e invocar la enmienda 25, un procedimiento extraordinario que permite destituir a un presidente en ejercicio por incapacidad.

Los memos habrían sido escritos por Andrew McCabe, el funcionario de más alto rango en el FBI hasta marzo de este año cuando Trump lo destituyó.



Los documentos, de acuerdo con este diario, son copias de las notas que McCabe tomó en mayo y junio de 2017, poco después de que Trump le cortó la cabeza al jefe del FBI, James Comey, un evento que desató toda una tormenta política en Washington y condujo a que se nombrara a un Fiscal Especial, Robert Mueller, para que se encargara de la investigación sobre Rusia. Era Comey quien adelantaba esa pesquisa y el propio presidente admitió en una entrevista que lo había destituido por su manejo a esa investigación.

Se trata de un tema muy delicado, pues una de las cosas que está tratando de establecer Mueller es si Trump obstruyó la justicia con esa destitución. Algo que de comprobarse podría conducir a un juicio en el Congreso para remover al presidente.



Los memos de McCabe, dijo su abogado, fueron entregados en su momento al Fiscal Mueller mientas que otra copia permaneció en la Fiscalía General. Este dijo a su vez no saber cómo se habían filtrado a la prensa.



Rosenstein, a través de un comunicado, negó rotundamente los cargos. "La historia del NYT no es precisa e incorrecta. No comentaré más sobre una historia que está basada en fuentes anónimas que están, obviamente, cargadas contra el departamento de Justicia y con lo que se pretende hacer avanzar una agenda personal", dijo el vicefiscal luego de aclarar que, en cualquier caso, no creía que la enmienda 25 era algo que se podía aplicar al Presidente.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para la seguridad en el ciberespacio con énfasis en medidas "ofensivas". Foto: AFP

Trump, por su parte, dijo que la historia demostraba que sus opositores estaban dispuestos a todo con tal de derrotarlo. Vale anotar, eso sí, que Trump lleva más de dos años diciendo que el NYT solo pública 'fake news', pero en este caso decide darle validez al reportaje.



Diversas fuentes consultas, sin embargo, anotaban este viernes que si bien los memos representan la impresión que se llevó McCabe de las reuniones sostenidas con Rosenstein y otros, están sacados fueron de contexto y no representan fielmente lo que sucedió.



De acuerdo con el 'Washington Post', las reuniones tuvieron lugar en el convulsionado ambiente que siguió a la destitución de Comey. McCabe, al igual que otros altos oficiales en el departamento de Justicia, estaba furioso por la destitución a su juicio arbitraria del director del FBI e insistía en que estaban a las puertas de una crisis constitucional.

Rosenstein, además, estaba contra la pared, pues inicialmente la Casa Blanca había utilizado un memo escrito por el vicefiscal -en el que criticaba a Comey- como pretexto para destituirlo.



Muchos en ese Departamento y demócratas en el Congreso creían que Rosenstein se había dejado manipular para producir la excusa y presionaban para que el vicefiscal demostrara su independencia.



McCabe, en ese contexto, sugirió que se abra una investigación contra el presidente. Una fuente que asistió a esa reunión sostuvo que Rosenstein contestó con sarcasmo algo como: "Y que quieres que hagamos, ¿qué espiemos al presidente?".



Esa misma fuente anota que en la reunión quedó claro que había sido un comentario suelto y que nunca más se tocó de nuevo el tema. Y dice, de paso, que la enmienda 25 a la Constitución tampoco se discutió.

Y que quieres que hagamos, ¿que espiemos al presidente? FACEBOOK

TWITTER

Pero otra fuente confidencial sostiene que el vicefiscal sí había tocado ambos temas durante otra reunión privada con McCabe.



En cualquier caso, se trata de un desarrollo que podría desencadenar una crisis muy seria. Trump ha dejado muy claro que detesta a Rosenstein. Y si no lo ha destituido es para evitar que esto sea interpretado como un nuevo esfuerzo para descarrilar la investigación sobre Rusia.



Pero los memos en sí mismos podrían darle razones suficientes para cortar su cabeza sin pagar un costo tan alto. Y si lo hace, se abriría la puerta para nombrar un vicefiscal de su confianza, que ponga en cintura la investigación que adelanta Mueller y que el presidente siempre ha considerado como una "cacería de brujas".



Un escenario que podría desatar la fractura institucional de la que tanto se ha venido hablando en estos 20 meses de Trump en la Casa Blanca.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington