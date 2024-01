Viajero revela lo que 'nunca hay que decir en un crucero' para disfrutar del viaje

Así como en el cine, el teatro y otros espacios públicos, en los barcos también hay ‘reglas de etiqueta’ que deben seguirse para mantener un ambiente de armonía. Esto lo aprendió de una manera poco agradable el tiktoker Marc Sebastian, quien a través de su cuenta reveló que es lo que nunca hay que decir en un crucero.

Marc Sebastian, un tiktoker con más de un millón de seguidores en la popular red social, se ha dado a la tarea de documentar su estancia en el Ultimate World Cruise de Royal Caribbean durante los últimos nueve meses. En ese tiempo ha aprendido nuevas costumbres y ha disfrutado de curiosas experiencias que no ha dudado en compartir en su cuenta de TikTok, incluyendo una regla que le conviene conocer para su próximo viaje en barco.

¿Qué es lo que nunca hay que decir en un crucero?



De acuerdo con el creador de contenido, existe una palabra que pone de muy mal humor tanto a los pasajeros como a la tripulación de los cruceros, ¿puede adivinar cuál es? Se trata nada más y nada menos del nombre del barco más famoso de la historia: Titanic.

Según lo narrado por Marc, cuando hizo un comentario relacionado con el Titanic, de inmediato el ambiente se tornó tenso: “Le mencioné a toda una sala de personas que estaban almorzando que nuestro barco era sólo 30 metros más largo que el Titanic”, dijo a través de su cuenta de TikTok. "Cuando expresé lo anterior los utensilios se cayeron y se hizo un silencio incómodo”.



El tiktoker añadió que nadie le había informado que era una palabra prohibida, y que no estaba en ningún manual, por lo que fue su amiga quien le dijo que era mejor no hablar del Titanic durante el crucero.

Por supuesto, los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, entre los que destacaron: “Lo siento si voy en un barco, me la pasaré hablando del Titanic y Ocean Gate”; “Cuando fui en un crucero mi mamá me dijo que decir Titanic equivalía a gritar una bomba en un aeropuerto”; “Titanic es para los cruceros lo que Macbeth para el teatro”

El crucero, que visitará más de 60 países en 274 noches y que finalizará el 10 de septiembre del 2024 en Miami, se ha convertido en una especie de reality show, pues otros influencers y pasajeros también han documentado sus vivencias en este viaje.