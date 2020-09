'Maduro tiene que irse', insiste Pompeo durante su gira en Suramérica

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, usó el viernes su parada en Guayana durante su viaje por Sudamérica para volver a pedir la salida del presidente de la vecina Venezuela, Nicolás Maduro.

"Sabemos que el régimen de Maduro ha diezmado al pueblo de Venezuela y que el propio Maduro es un narcotraficante acusado. Eso significa que tiene que irse", dijo Pompeo en Georgetown durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Guyana, Irfaan Ali.



Actualmente, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos se encuentra en una gira por la región que tiene como paradas Surinam, Guyana, Brasil y Colombia.



"Este viaje resaltará el compromiso de Estados Unidos de defender la democracia, combatir el covid-19, mientras revitalizamos nuestras economías durante la pandemia y fortalecemos la seguridad contra las amenazas regionales", explicó ese país en un comunicado. La visita a Colombia tendrá lugar este sábado, 19 de septiembre.

Imágenes del secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo durante si visita a Surinam. Foto: AFP

¿Qué dijo durante su visita a Surinam?

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, elogió las empresas privadas de Estados Unidos ante las nuevas oportunidades económicas chinas en Surinam, primera parada de un viaje por Sudamérica que también lo llevará este jueves a Guyana, dos países que han despertado la atención por sus recientes descubrimientos de petróleo.



"Ninguna empresa estatal puede superar la calidad de los productos y servicios de las empresas privadas estadounidenses", dijo el jefe de la diplomacia a la prensa después de un encuentro con el recién elegido presidente surinamés, Chan Santokhi, en Paramaribo.



"Hemos visto al Partido Comunista Chino invertir en el extranjero, y todo parece genial al principio y luego todo se derrumba cuando los costos políticos relacionados con eso se vuelven claros", dijo Pompeo, insistiendo en que la "libre empresa" permite "mejorar la vida de todos".



Pompeo es el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita Surinam y la vecina Guyana, a donde llegó el jueves por la tarde, según un periodista de AFP que lo acompaña.

La parada en Surinam marcó el comienzo de una gira de tres días en la que también visitará Colombia y la frontera amazónica de Brasil, como parte de su campaña para resaltar la devastación en la Venezuela de Nicolás Maduro. En Surinam, Pompeo se reunió con el presidente Chan Santokhi, elegido en julio.



Los dos países están siendo fuertemente cortejados por China, y Estados Unidos está tratando de contrarrestar esa creciente influencia en su propio continente. "Que vaya a esos dos países es algo extraordinario y muestra que algo grande está pasando", dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, un foro empresarial dedicado a las cuestiones sociales, económicas y políticas de la región.



ExxoMobil anunció en 2015 el descubrimiento de una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo frente a las costas de Guyana, y el gigante estadounidense del petróleo también está muy involucrado en Surinam.

Los ataques de Pompeo a China

Por otro lado, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este viernes a China de "fanfarroneadas militares" en momentos en que Pekín realiza ejercicios con sus tropas, poco después de la visita de un alto diplomático a Taiwán.



"Enviamos a la delegación a un funeral y los chinos a aparentemente respondieron con fanfarroneadas militares", dijo Pompeo a periodistas durante una visita Guyana.



Entre tanto, la respuesta de China no se hizo esperar. China denunció también este viernes que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, busca "sembrar la discordia entre China y los países latinoamericanos" en su viaje a varios países sudamericanos, donde busca subrayar la imagen "responsable" de las inversiones de EE. UU. frente a las chinas.



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Wang Wenbin afirmó que Pompeo busca "perturbar la cooperación" entre China y esos países. "Sus declaraciones no son más que ataques agresivos para difamar a China. Están llenas de sesgos ideológicos pero no basadas en hechos", apuntó el vocero.



Wang incidió en que China "no pedirá a los países en cuestión que elijan esto o lo otro en sus relaciones de cooperación" y que "no amenazará a otros países para que no cooperen con cualquier otro".



Preguntado acerca de Colombia, una de las escalas de Pompeo en su gira sudamericana, el representante de la Cancillería china destacó la "muy buena" cooperación entre ambos países.



"Hemos ido expandiendo nuestros proyectos de cooperación y la participación de las empresas chinas en los proyectos colombianos permitirá a Colombia mejorar su infraestructura, promover el desarrollo económico y dar más beneficios a los ciudadanos locales", finalizó Wang.



