Viajaban en una aerolínea estadounidense y les llovieron gusanos en sus asientos

Un vuelo de la aerolínea Delta Air Lines de Ámsterdam a Detroit, Michigan, Estados Unidos se volvió una pesadilla para los pasajeros de clase turista, cuando comenzaron a llover gusanos de los compartimientos superiores en sus asientos. Todo quedó registrado gracias a relatos que realizaron los afectados en las redes sociales.

De acuerdo con The Guardian, el pasado martes 13 de febrero, aproximadamente después de dos horas de vuelo, la maleta de un pasajero que transportaba pescado en estado de putrefacción se abrió y dejó caer los gusanos encima de otras personas que viajaban en la misma zona.

De acuerdo con New York Post, un pasajero llamado Kelce publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: "Es realmente maravilloso estar dos horas en un (vuelo de) Delta de ocho horas a Ámsterdam y descubrir que hay peces podridos y gusanos viajando con nosotros". Actualmente, el acceso a la publicación está limitada.

Según información de Daily Mail, el personal de la aerolínea estadounidense, Delta, identificó al dueño de la maleta podrida y lo detuvo en el avión luego de que se les pidiera al resto de los viajeros que bajaran del avión. Sin embargo, no está claro si el propietario fue multado o si se tomó alguna medida en su contra. De acuerdo con las políticas de Delta Air Lines, transportar alimentos en el equipaje de mano no se considera peligroso y se permite a bordo si se empaquetan adecuadamente, lo cual no ocurrió en este caso.

Los pasajeros se llevaron una desagradable sorpresa. Foto: iStock

El diario también informó que como compensación, los viajeros recibieron 8.000 millas aéreas, así como una cortesía de una habitación de hotel y un cupón de alimentos por US$30, en caso de haber más retrasos en la noche.