Mostrando su cicatriz de guerra, veterano criticó racismo en EE. UU.

Durante una reunión en el ayuntamiento de West Chester, Ohio, Lee Wong, un funcionario electo, dejó literalmente al descubierto sus cicatrices de guerra en un acto que muchos han catalogado como una muestra del racismo en contra de la población asiático-estadounidense en ese país.



(Lea también: ¿Cuáles son los puntos claves del informe sobre el origen del covid?)

Durante el encuentro, Wonh, quien es miembro de la Junta de Fideicomisarios de la localidad, decidió levantarse de su asiento y quitarse la camisa para mostrar a los asistentes una gran cicatriz en su pecho producto de su paso por el Ejército de los Estados Unidos, donde sirvió por 20 años.



En medio de la sala, en presencia de otros funcionarios y grabado por las cámaras del lugar, dijo que su ascendencia étnica no lo hacen menos patriota.



(Lea también: Juicio por muerte de Floyd: ¿qué han dicho en la audiencia?)



“Esta es mi prueba: una marca de mi servicio en el Ejército de EE. UU. ¿Es esto suficientemente patriota?”



Acto seguido, el funcionario aprovechó para contar su experiencia como persona de ascendencia asiática y la discriminación que sufrió por años por su procedencia y aspecto físico.



“Ya no me avergüenza caminar por la calle. Antes me sentía inhibido. Las personas me miraban raro y se atrevían a cuestionar mi lealtad a este país. No me veía ‘suficientemente estadounidense’”, señaló.



(Lea también: Buque 'Ever Given' fue desencallado y el tráfico se reanuda en el Suez)



De acuerdo con medios locales como Fox News, Wong llegó a Estados Unidos a finales de la década de 1960 y durante ese tiempo habría sufrido todo tipo de abusos.



La grabación dio paso a una serie de reacciones en redes sociales luego de que su video se hiciera viral en Twitter, donde miles de usuarios empezaron a utilizar el hashtag #StopAsianHat (Paren el odio hacia los asiáticos).



TENDENCIAS EL TIEMPO