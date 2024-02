'Volver a sanciones es inevitable y necesario': ex embajador de EE. UU. en Venezuela

Volver al régimen de sanciones en Venezuela parece inevitable y necesario. Eso al menos piensa el exembajador de Estados Unidos en ese país Patrick Duddy, hoy asesor para asuntos internacionales en la Universidad de Duke.



En un escrito para el Latin American Advisor que pública periódicamente el centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, Duddy afirma que el incumplimiento de Nicolás Maduro con el acuerdo de Barbados y la promesa del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, de regresar a las sanciones en caso de impedirse la participación de candidatos parece no dejar otro camino.

“La decisión de la Corte Suprema de Venezuela de confirmar la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado era totalmente predecible. Desde que Machado emergió como ganador de las primarias presidenciales de la oposición el 22 de octubre con más del 90 por ciento de apoyo, el régimen se ha alejado del acuerdo que firmó en Barbados el 17 de octubre para proceder a elecciones este año. Si no se revoca la decisión del tribunal, no será posible celebrar elecciones presidenciales que cumplan ni siquiera con los estándares internacionales más mínimos”, dice Duddy.



La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP

De acuerdo con el exfuncionario, si bien Maduro se sintió ganador tras el acuerdo alcanzado con la oposición, la altísima participación en las elecciones primarias de la oposición y el alto nivel de organización que vienen mostrando sus rivales prendió las alarmas, por lo que desde entonces viene atacando a Machado y dejando claro que no piensa cumplir con un acuerdo que podría sacarlo del poder.



“En una audiencia en el Senado el 31 de octubre, el secretario de Estado Blinken dijo que la administración estaba preparada para “retirar” las sanciones si el régimen de Maduro “violaba el acuerdo” con la oposición. El acuerdo de Barbados incluía el compromiso de permitir a ambas partes elegir sus propios candidatos. La oposición eligió abrumadoramente a Machado. El régimen de Maduro ha violado claramente su compromiso. En consecuencia, parece inevitable y necesario que Estados Unidos comience a imponer sanciones", afirma el ex diplomático.



El éxito de Machado en la construcción de una coalición amplia es precisamente la razón por la que el régimen ha reafirmado la prohibición de su candidatura. FACEBOOK

Duddy tampoco cree que sea probable que la oposición apoye a un candidato alternativo. Y cita dos razones: "Primero, unificar a la oposición en Venezuela siempre ha sido difícil. El éxito de Machado en la construcción de una coalición amplia es precisamente la razón por la que el régimen ha reafirmado la prohibición de su candidatura. En segundo lugar, es probable que la oposición crea que cambiar a otro candidato la haría cómplice de la mala fe del régimen. También entiende que respaldar a un candidato suplente equivaldría a perder cualquier esperanza de ganar las elecciones".



David Smile, profesor de la Universidad de Tulane y antes con Wola, discrepa de esta última conclusión.



Las encuestas en Venezuela -dice Smile- "dejan claras un par de cosas. En primer lugar, Machado es sin lugar a dudas el candidato de oposición preferido entre los venezolanos. En segundo lugar, creen que debería luchar contra su inhabilitación electoral. Pero en tercer lugar, si está claro que no puede postularse, prefieren un candidato alternativo a una repetición de los boicots electorales del pasado. La mayoría de la gente votó por Machado no por un profundo compromiso con su persona o sus posturas políticas, sino porque parecía la persona que podía lograr el cambio que buscaban desesperadamente. Sin duda, estarían dispuestos a cambiar a otro candidato que presente la misma oportunidad”.



La clave, opina este analista, está en Washington pues si insiste en que "o es Machado o nada", será muy difícil unificar a la oposición en un candidato que pueda recoger sus banderas y desafiar al régimen en las elecciones.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL Tiempo

Washington

