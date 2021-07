Las tres razones que explican el jaque de la variante delta en EE. UU.

De ser el líder mundial en vacunación contra el covid-19 y tras un retorno a cierta normalidad durante este verano, Estados Unidos está nuevamente en jaque por el avance de la pandemia.



(En contexto ¿Por qué la variante delta tiene a Estados Unidos contra las cuerdas?)



En parte eso se lo deben a delta, una variante hípercontagiosa del coronavirus que se originó en la India y que hoy es responsable de casi el 100 por ciento de nuevos contagios en el país.

Este martes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó el uso de máscaras en espacios cerrados incluso para personas ya vacunadas, dando reversa a un mandato de hace dos meses según el cual personas plenamente inmunizadas podían abandonar los tapabocas pues no corrían peligro y ni ponían a otros en riesgo.



Se espera, además, que la administración de Joe Biden ordene este jueves la vacunación obligatoria para todos los empleados federales del país o el requisito de pruebas semanales para todo aquel que se resista a recibir el biológico.



Dos medidas, entre otras que están por venir, que buscan atajar el virus antes de que se salga de control y obligue a la imposición de restricciones más severas.



Aunque los expertos aún siguen buscando explicaciones más precisas para entender esta nueva y peligrosa ola, ya hay por lo menos tres elementos en los que coinciden casi todos. EL TIEMPO se los explica.



(Además: EE. UU. volverá a recomendar a vacunados que usen tapabocas)

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con la CDC, desde el 19 junio hasta la fecha, los contagios han crecido al menos un 300 por ciento. Foto: Afp

Los números no mienten

De acuerdo con la CDC, desde el 19 junio hasta la fecha, los contagios han crecido al menos un 300 por ciento. Y dependiendo de cómo se cuente, esas cifras podrían ser aún más altas.



De acuerdo con el conteo que lleva el diario Washington Post, basado en estadísticas oficiales de los estados, a comienzos del mes pasado se venían reportando menos de 12.000 casos diarios, la cifra más baja registrada desde marzo del 2020 cuando la pandemia apenas comenzaba.



El descenso, en parte, se atribuye a una gran campaña de vacunación con la que se logró inocular plenamente a más de 160 millones de personas, o casi la mitad de la población. Algo que también se tradujo en una drástica reducción de hospitalizaciones y muertes (menos de 300 diarias).



Pero desde entonces las cifras van en ascenso. En esta última semana el promedio de contagios está por encima de 60.000 casos diarios (cuatro veces más que en junio) y los modelos indican que muy pronto esa cifra podría llegar a los 200.000 diarios, un número que acerca al que se registró en el país durante su peor momento (250.000 promedio semanal en enero de este año).



Si bien en todos los 50 estados se han presentado incrementos en los últimos 30 días (10 por ciento promedio), los nuevos contagios están afectando más al sur y centro del país donde las tasas de vacunación son más bajas que en la costa este y oeste.



Por eso, en algún momento, Biden habló de una "pandemia entre los no vacunados".



De momento, casi un 97 por ciento de casos y muertes por covid-19 se están presentando entre esta población. Aunque la cifra de mortandad sigue siendo baja comparada con el pico (300 diarios vs. más de 3000), estas han comenzado a subir y las autoridades ya saben que el aumento en decenso suele llegar dos o tres semanas después de un aumento en los contagios.



(En otras noticias: Estados Unidos: arranca la investigación sobre el ataque al Capitolio)

Facebook Twitter Linkedin

En EE. UU. hay más de 80 millones de personas que aún se resisten a recibir el biológico. Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER

El virus ha evolucionado

Esta nueva propagación del coronavirus se atribuye casi exclusivamente a delta, una variante de la enfermedad que es por lo menos dos veces más contagiosa que alfa, el virus original, produce hasta 1.000 veces más carga viral que su antecesor y está atacando con virulencia grupos que antes parecían inmunes.



Eso lo saben porque las infecciones se habían reducido o estancado incluso en estado con bajas tasas de vacunación hasta que delta aterrizó en el país y desplazó a alfa como la variante más poderosa.



"La ciencia no ha cambiado ni la estamos cambiando, pero el virus sí lo ha hecho y por eso es necesario ajustar la estrategia", decía este martes el doctor Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional para las Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Facebook Twitter Linkedin

Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional para las Alergias y Enfermedades Infecciosas. Foto: EFE

Y la evolución ha sido vertiginosa. Hasta antes de delta, los estudios indicaban que las personas vacunadas tenían muy pocos chances de desarrollar la enfermedad aún si entraban en contacto con el virus (95 por ciento de efectividad).



Más aún en caso de desarrollarlo, la carga viral era tan baja que no podían transmitirlo nuevamente entre personas vacunadas o no vacunadas. A eso se sumaron reportes según los cuales incluso si una persona vacunada caía entre el grupo de desafortunados que desarrollaban el virus, sus síntomas eran muy leves y no conducían a hospitalización o muerte. Y de allí la decisión de eliminar la recomendación del uso del tapabocas incluso en espacios para aquellos plenamente inmunizados.



(Le puede interesar: Inglaterra eliminará cuarentena para vacunados en UE y EE. UU.)



Pero de acuerdo con la CDC, estudios de otros países como Israel y evidencia ya verificada en varios estados del país indican que con delta, ese cálculo ya no sirve. En primer lugar, vienen en franco crecimiento los llamados 'breakthrough cases' o casos de personas que se han contagiado pese a estar vacunados y los síntomas en muchos de ellos ya no son leves.



Pese a ello, las autoridades siguen insistiendo en que la vacuna ofrece un alto nivel de protección y no han detectado aún aumentos de consideración en hospitalizaciones o muertes en este grupo.



Pero lo que ya está documentado, y aquí lo grave, es que las personas ya inoculadas que se infectan con delta están transmitiendo la enfermedad tanto a vacunados como a no vacunados.



Es decir, el virus ya no "muere" cuando se topa con una población altamente inmunizada sino que sigue su curso. Así mismo hay preocupación por el llamado "covid de largo plazo", o las secuelas posteriores que está dejando el virus en muchos de los que se recuperan. En otras palabras, si bien una persona vacunada tiene una baja probabilidad de desarrollar síntomas severos en caso de contagio nadie sabe cómo lo afectará en el largo plazo.



Y es por eso que ahora se ha vuelto a recomendar el uso de máscaras también en espacios cerrados. No solo para que los vacunados no contribuyan a la propagación sino para evitar un contagio de impredecibles consecuencias.

La vacunación se ha estancado

Pese a contar con vacunas suficientes como para inocular a la totalidad de la población varias veces, en EE. UU. hay más de 80 millones de personas que aún se resisten a recibir el biológico 30 millones que solo se ha puesto una dosis y unos 50 millones de niños menores de 12 años que aún no han sido autorizados para recibir la vacuna.



Es decir 160 millones de personas que no tienen protección (o muy poco) y que equivale a la mitad de la población. Un enorme mar de víctimas potenciales para una variante tan transmisible como delta.



De acuerdo con Fauci, EE.U U. no estaría atravesando por la crisis actual si esas 80 millones de personas se hubieran inoculado en estos últimos tres o cuatro meses. Si bien nada iba a prevenir el aterrizaje o la evolución de delta, eso, según el doctor, habría limitado su propagación, evitando una nueva sobrecarga al sistema hospitalario y limitado su impacto en la economía.

La ciencia no ha cambiado ni la estamos cambiando, pero el virus sí lo ha hecho FACEBOOK

TWITTER

"El problema que tenemos es que hay 80 millones de adultos en este país que tomaron la decisión de no vacunarse y son los mismos que se resisten a usar las máscaras. Eso es lo que está propagando la enfermedad por todo el país y que nos pone en peligro a todos pues fomenta nuevas mutaciones del virus que podrían penetrar la protección que hoy nos brindan las vacunas", decía este miércoles Jonathan Reiner, profesor de medicina de la Universidad de George Washington.



Otro factor que ha influido, y bastante, es el comportamiento de las autoridades a nivel local. Muchos estados, en su mayoría aquellos controlados por líderes republicanos, no han promovido la vacunación y hasta prohíben que se imponga el uso de máscaras en espacios cerrados, pese a las recomendaciones de la CDC.



De hecho, el tema se ha tornado en todo una batalla con tintes políticos y no en un tema de ciencia y salud pública. Tristemente, el resultado está a la vista pues son estados los que más están sufriendo en esta cuarta ola del coronavirus.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68

Más noticias