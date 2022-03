Este lunes 7 de marzo, el departamento de salud del estado de Florida en Estados Unidos recomendó no vacunar contra el covid-19 a niños que estén sanos, así lo aseguró el principal funcionario de salud pública.

Esta decisión va en contra de la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). La entidad en noviembre del año pasado había recomendado que los niños también se vacunarán contra este virus, por tanto, según la cadena ‘CNN’, hay alrededor de 22 millones de menores con el esquema completo de vacunación y en Florida hay 1,11 millones de niños vacunados.



Joseph Ladapo, el director de Sanidad de Florida, dijo, después de una discusión de 90 minutos sobre las medidas de mitigación de la pandemia, que el estado emitirá una guía por separado en la cual se le recomendará a los padres no vacunar a sus hijos.



En ese mismo documento también se rechazará el uso de mascarillas en lugares de trabajo y reducción del aislamiento. Pero no aclara cuándo estará listo ni tampoco dio muchos detalles adicionales.



El evento fue organizado por el gobernador republicano de Florida, Ron De Santis, quien criticó las medidas del CDC y de los gobiernos para frenar la propagación del virus, como el uso de mascarillas y medidas de cierre.



En esta reunión varios médicos y científicos, escépticos de las vacunas, compartieron sus preocupaciones no comprobadas sobre la inmunización en los niños. El cirujano general del estado manifestó que la relación de riesgo - beneficio para los niños no justifica la vacunación.



"El Departamento de Salud de Florida va a ser el primer estado en recomendar oficialmente la no vacunación contra la covid-19 para niños sanos", dijo Ladapo en medios locales.

Recomendaciones de la OMS

La OMS recomienda la vacunación en infantes. Foto: JAVIER TORRES / AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web dice: “La vacuna es segura en mayores de 5 años si se ajusta la dosis recomendada para niños de 5 a 11 años”.



Asimismo, en un ensayo de fase III en niños de 12 a 15 años se demostró la eficacia y buena seguridad de estas. También se evidenció que en niños de 5 a 11 años el biológico ofrecía una respuesta inmunitaria y resultados similares respecto de la seguridad.



“La OMS recomienda que los países deben considerar la posibilidad de utilizar la vacuna en niños de 5 a 17 años solamente cuando hayan conseguido una alta cobertura de vacunas con dos dosis en los grupos muy prioritarios”, afirman en su página.

