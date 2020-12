Covid: vacunas se concentrarán en el 15% de la población, dice estudio

Según un estudio publicado en la revista científica ´The BMJ´, casi un cuarto de la población mundial no tendrá acceso a la vacuna contra la covid-19 hasta el año 2022. Esto se debe principalmente a los retos de producción, logística y distribución de esta.



Para el 15 de noviembre de este año se habían comprado 7,480 millones de dosis, equivalentes a 3,760 millones de tratamientos, de 13 fabricantes que producen vacunas viables actualmente.





Según estos datos, los investigadores Anthony D. So y Joshua Woo de la Universidad Johns Hopkins, han concluido que habrá una distribución injusta entre los países desarrollados y subdesarrollados.



De esta compra, el 51 % estará destinado a los países ricos, donde sólo reside el 15% de la población mundial, mientras el otro 49% irá a parar a los países de renta baja, en donde habita el 85% restante.

Obstáculos para la llegada de la vacuna

La proporción entre compra de dosis y casos registrados se observa más claramente cuando se tiene en cuenta que Estados Unidos reservó unas 800 millones de dosis, a pesar de que para mediados de noviembre representaba el 20% de todas las infecciones globales de la covid-19.



Por su parte, Japón, Australia y Canadá pidieron 1,000 millones cuando la suma de sus casos no representaba ni el 1 % de todos los casos globales.



Esta gráfica muestra los compromisos adquiridos por cada país para adquirir dosis de vacunas contra la enfermedad por el coronavirus del 2019, per cápita. Foto: The BMJ

Actualmente existen 13 fabricantes que hoy cuentan con vacunas viables o aprobadas por autoridades sanitarias. Estos escalarían su producción a unas 5,960 millones de dosis para finales de 2021. Sin embargo, de la cooperación entre Estados Unidos y Rusia dependerá que el 40% de estas lleguen a países de renta media o baja.



“Nuestro estudio ofrece un panorama de cómo los países de altos ingresos han asegurado el suministro de vacunas contra la covid-19, aun cuando la situación para el resto del mundo es incierta”, señalan los investigadores.

La primera barra es la cantidad de personas a nivel mundial, mientras la segunda barra muestra las dosis de vacuna que estarán disponibles para el final de 2021 según cada fabricante. Foto: The BMJ

El precio es otro de los condicionantes para acceder a la vacuna. Según los científicos de la Universidad Johns Hopkins, los precios oscilan entre los 6 dólares y 74 dólares por tratamiento. (Entre 20.000 y 260.000 pesos colombianos aproximadamente).



Apoyo para la vacuna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que la cooperación internacional es clave para la contención de la pandemia.



Por tal razón se anunció el mecanismo COVAX, que coordina la investigación, producción y venta de candidatos de vacunas contra la covid-19 y que ya ha recibido el apoyo de 80 países, entre los cuales se encuentran Canadá, Japón, México, Reino Unido y Suiza.



“El reparto satisfactorio y equitativo de vacunas exige una coordinación mundial sin precedentes y un compromiso sostenido de recursos financieros, logísticos y técnicos de los países de altos ingresos”, dijo Jason Schwartz, experto en Política Sanitaria de la Universidad de Yale, en una editorial también publicada en ‘The BMJ’.



Tendencias EL TIEMPO