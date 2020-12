Así será la compleja distribución de la vacuna covid-19 en EE. UU.

La vacuna contra covid-19 de Pfizer-BioNTech llegará este lunes por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación en Estados Unidos, lista para ser inyectada a millones de personas de los sectores más vulnerables, anunció este sábado un alto funcionario.



(Lea también: 13.000 muertes y 700 mil contagios: el peor día de la pandemia)



Las dosis comenzarán a salir este domingo de la fábrica de Pfizer en Kalamazoo, Míchigan (norte), almacenadas en cajas con hielo seco capaces de mantenerse a -70 grados centígrados (-94 grados Fahrenheit), la temperatura necesaria para mantenerla.

Bajo el acuerdo entre Pfizer y el gobierno estadounidense, dentro de la Operación Warp Speed para obtención de terapias contra la covid en tiempo récord y que ha dedicado más de 10.000 millones de dólares a la vacuna anticovid, la farmacéutica proveerá 100 millones de dosis de su vacuna hasta marzo libre de coste para los estadounidenses.



El general Gus Perna, que supervisa la masiva operación logística como parte de la estrategia antipandemia del gobierno, comparó el momento con el Día D, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial.



"Estoy absolutamente 100 % seguro de que vamos a distribuir de forma segura este precioso producto, esta vacuna necesaria para derrotar al enemigo covid", dijo a periodistas.



(Además: FDA niega presión de la Casa Blanca para aprobar vacuna contra covid)



La noticia llega cuando la pandemia embiste con más fuerza al país. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo, con cerca de 300.000 muertos por covid-19 y casi 16 millones de contagios.



En las últimas dos semanas, Estados Unidos ha superado varias veces las 2.000 muertes diarias relacionadas al nuevo coronavirus, cifras similares a los peores picos de los primeros días de la pandemia.



Perna dijo que cientos de sitios, incluyendo hospitales y otros centros de distribución, recibirán las vacunas entre el lunes y el miércoles, lo que cubriría la primera fase de la vacunación, con unos tres millones de personas inmunizadas.



Las autoridades sanitarias del país recomendaron que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos tengan prioridad, pero las decisiones se dejarán en manos de los gobiernos estatales.



(Le recomendamos: ¿Cómo va Colombia en carrera para acceder a vacunas contra covid-19?)

Vamos a distribuir de forma segura este precioso producto, esta vacuna necesaria para derrotar al enemigo covid FACEBOOK

TWITTER

El plan de distribución

Perna aseguró que las primeras vacunas llegarán a algunos de los alrededor de 600 puntos de vacunación establecidos por los estados el lunes por la mañana y desde entonces se mantendrá "una cadencia de distribución constante" de vacunas para llegar a los 40 millones de dosis a final de este mes.



"Ahora mismo (las vacunas) están siendo empaquetadas y comenzarán a salir mañana por la mañana (este domingo) de las instalaciones de fabricación", añadió el uniformado.



La atención este sábado estaba puesta en las fábricas de Pfizer en Michigan y Wisconsin, donde se vieron los primeros camiones que deberán transportar los congeladores ultrafríos.



Hospitales en los 50 estados ya han preparado los gélidos arcones donde almacenarán parte de las 2,9 millones de dosis que se espera que se distribuyan en la primera semana y que irán a parar primero a internos y trabajadores en residencias de ancianos.

La FDA autorizó el uso del fármaco para personas mayores de 12 años que hayan dado positivo por la covid-19 y estén en riesgo de desarrollar un caso grave de la enfermedad. Foto: AFP

El complejo proceso fue delineado en la noche de este viernes a grandes rasgos en un mensaje del presidente, Donald Trump, a la nación y requiere la colaboración entre Pfizer -que ha creado unas cajas ultrafrías con tecnología de seguimiento GPS y control de temperatura-, los grandes operadores logísticos estadounidenses Fedex y UPS, las Fuerzas Armadas, los responsables estatales de sanidad y finalmente de hospitales y farmacias que administrarán las inyecciones.



El desafío logístico es aún más grande si se tiene en cuenta que tras tres semanas se debe administrar una segunda inyección para garantizar la inmunidad que se ha registrado en los ensayos clínicos.



(Le recomendamos: AstraZeneca y Rusia harán pruebas de eficacia combinando sus vacunas)



Ahora bien, se prevé que este primer lote de vacunas no sea suficiente para todos los estados, que tienen potestad en la distribución dentro de los grupos prioritarios creados por los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), aunque se espera que la próxima semana se incorpore al conjunto de inmunizaciones autorizadas la candidata de la farmacéutica Moderna.



Estados como Nueva York esperan vacunar en lo queda de año a todos sus residentes y empleados en residencias de ancianos, para proceder inmediatamente después a inyectar a personal médico, de emergencias y que se encuentra en la primera línea de la lucha contra esta pandemia que ha dejado en este país casi 300.000 muertos, más que en ninguna otra nación del mundo.



En paralelo, los centros médicos y farmacias que participarán en la campaña de vacunación han iniciado una carrera para estar bien abastecidos de hielo seco, jeringuillas, alcohol, apósitos e incluso medicamentos para responder ante posibles ataques anafilácticos como los registrados en las primeras jornadas de vacunación en Reino Unido.



"Nos estamos asegurando que mantenemos la cadena de frío en todo momento y que se siguen las guías de manejo de la CDC. En el pasado hemos sido capaces de mantener esa cadena de frío en zonas rurales o lugares complicados como África y creemos que funcionará sin grandes complicaciones", indicó el doctor Peter Marks, responsable del comité que aprobó la vacuna.



(Le puede interesar: Vacuna de Pfizer es eficaz y segura: ‘New England Journal of Medicine’)



El director de la Administración de Alimentos y Medicamientos (FDA, por sus siglas en inglés), Stephen Hahn, aseguró que trabajan "todo lo rápido que podemos, pero la principal prioridad es mantener la integridad del proceso científico".



Hahn reconoció que pueden existir dudas y preocupaciones sobre la vacuna, pero aseguró que todo el proceso de aprobación se ha hecho de manera transparente y rigurosa.



La semana que viene la FDA examinará la solicitud de autorización de la vacuna de Moderna. Si esa farmacéutica se suma a la operación de distribución las cantidades de dosis disponibles para hacer frente a la pandemia y la facilidad para transportarlas aumentarán significativamente.

La semana que viene la FDA examinará la solicitud de autorización de la vacuna de Moderna. Foto: AFP

La primera vacuna aprobada

Estados Unidos se convirtió en el sexto país, tras Arabia Saudí, Baréin, Canadá, México y Reino Unido, que dio luz verde a la vacuna Pfizer/BioNTech el viernes por la noche.



Fue un momento triunfal para el gigante estadounidense y su socio alemán BioNTech, que comenzaron a trabajar en su producto, basado en la tecnología experimental del ARNm (ácido ribonucleico mensajero), hace sólo 11 meses.



Aunque ya se esperaba la aprobación de la vacuna, se dio en medio de la controversia. Medios estadounidenses informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para amenazarle con despedirlo si no daba a la vacuna la aprobación de emergencia el viernes.



(Lea también: Reino Unido recomienda no vacunar contra covid-19 a alérgicos severos)



Este sábado, el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, desmintió esta información ante periodistas: "Las declaraciones en la prensa de que amenazaron con despedirme si no lo hacíamos antes de cierta fecha son inexactas".



En un ensayo clínico con 44.000 voluntarios, la vacuna demostró ser 95 % efectiva en la prevención del covid-19, y no se tiene evidencia de efectos secundarios serios. Pero después de dos casos de alergias graves reportados en Reino Unido esta semana, la FDA desaconsejó la vacuna a los pacientes que ya han tenido "reacciones alérgicas graves" a sus componentes o a vacunas similares.



Si algún paciente recibe la primera dosis y tiene una reacción alérgica grave, se aconseja no tomar la segunda dosis.



(Le recomendamos: Claves para disfrutar la temporada navideña con bioseguridad)



La FDA no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre si las mujeres embarazadas o los inmunocomprometidos deben recibir las inyecciones, invitando a la gente en estas condiciones a tomar la decisión con sus médicos.



"No hubo suficientes mujeres embarazadas en los ensayos, o mujeres que se embarazaron en los ensayos para saber realmente, y hacer alguna declaración al respecto", dijo el científico de la FDA Peter Marks.



Marks también expresó su apoyo al plan de Pfizer de permitir a las personas que participaron en el ensayo clínico averiguar si han recibido la vacuna o el placebo.



Según esta propuesta, si recibieron el placebo pueden solicitar la vacuna cuando llegue el turno de su grupo demográfico.



(Además: William Shakespeare, la segunda persona vacunada contra la covid-19)



Algunos científicos se han opuesto a este plan porque si los participantes del ensayo descubren qué sustancia se les administró, podrían cambiar su comportamiento y esto corrompería los datos del ensayo. Pero para Marks, se debe "equilibrar la cantidad de datos ciegos que recibimos con la necesidad de proteger a la gente de una pandemia que se está llevando miles de vidas diariamente".

AFP y EFE