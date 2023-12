Vacacionó en EE. UU y se indignó porque le cobraron millones en un servicio médico

Una reconocida influencer compartió en sus redes sociales su experiencia durante unas vacaciones en Estados Unidos que la dejaron sorprendida. Nabille Giovanna, conocida como @itsnabix relató como una visita médica que parecía sencilla, terminó costándole más de COP$18’000.000.

La joven influencer, famosa por sus blogs de viaje, se encontró con una desagradable sorpresa al recibir una factura médica de casi US$5.000 por una prueba de orina que se hizo en un hospital de urgencias, al que acudió por molestias que sentía al orinar.

Le cobran miles de dólares por una prueba de orina

“Le llegó a mi mamá una carta diciendo que debo US$4.764 (unos 18'785.500 de pesos colombianos) a Estados Unidos por haberme hecho una prueba de orina. Estuve dos días en Estados Unidos, y en esos días me ardía mucho ir a hacer 'pis', entonces quise hacerme una prueba para ver si necesitaba antibiótico.”, relata Nabille en el video.

Resalta que al momento de llegar al lugar solo se le requirieron sus datos personales, más nunca se le dio alguna indicación de pago. “A mí me tomaron mis datos, no me pidieron que pagara nada, simplemente me tomaron los datos del pasaporte, mi dirección en México y ya está. Yo dije 'bueno, quizás luego me llegue un cobro de no sé, US$200 máximo', pero no me esperaba que me fueran a cobrar casi US$5.000 simplemente por una prueba de orina para ver si tenía una infección”.

Nabille aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de contar con un seguro médico al viajar a Estados Unidos, señalando que situaciones médicas más graves podrían generar costos aún más elevados. “Si una prueba de orina fueron US$5.000 ¿cuánto sería atender tu mano fracturada?”, dice Nabille en el video.

Su experiencia generó comentarios de personas que compartieron experiencias similares, evidenciando altos costos de la atención médica en el país norteamericano. “Una vez me cobraron US$1.000 por una faringitis que me dio, y su remedio fue haga gárgaras con sal y fin”, “Me enfermé de lo mismo en NY, me cobraron MXN$15.000 solo por la consulta y el análisis de orina” y “a mi me llegó una de US$10.000” son algunos de los comentarios que dejaron las personas en su video, el cual ya cuenta con más de 230.000 reproducciones.

https://www.tiktok.com/@itsnabix/video/7308841301070417157