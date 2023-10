Usó el tren Brightline de Florida y se arrepintió: “No volvería a pagar por él”

Una usuaria de Brightline, el servicio de tren de alta velocidad que tiene Florida en Estados Unidos, realizó el viaje de Miami a Orlando, ruta que fue inaugurada recientemente, y realizó una reseña. A pesar de que aseguró que tuvo una gran experiencia, dejó en claro que el servicio no vale su precio.

Luego de que los trenes de la compañía comenzaron a realizar el nuevo trayecto, India Amos, periodista de The Insider, pagó por un boleto estándar y confeccionó una reseña del servicio para el mencionado medio. Allí, dio detalles del mismo.

En primer lugar, el análisis valoró la decoración de la estación de Miami y la limpieza del lugar. Sin embargo, apenas llegó, se encontró con un inconveniente: su viaje había sido suspendido por problemas en la estación de Orlando. Como recompensa, le devolvieron el dinero de su boleto y le dieron un viaje gratis para uno prémium cuando la ruta estuviera nuevamente disponible.

Brightline: un viaje de lujo, pero muy costoso

De acuerdo a lo que expresó la usuaria del servicio de trenes en su reseña, su experiencia fue muy cómoda. Con su boleto prémium, pudo acceder a una sala de descanso diferenciada del resto. Al momento de subir al transporte, no tuvo demoras, las pantallas indicaron la información claramente y en cuestión de minutos todos los pasajeros habían abordado y estaban listos para el inicio del viaje.

Por su estatus preferencial dentro del tren, contaba con refrigerios gratis y también con un almuerzo que era solo dirigido a quienes tenían el boleto prémium. En lo que refiere al viaje en sí, el trayecto fue rápido y las paradas en Aventura, Fort Lauderdale y West Palm Beach fueron breves, por lo que el camino de Miami a Orlando fue bastante placentero en ese sentido.

Una usuaria realizó del viaje de Miami a Orlando en Brightline Foto: Brightline

A pesar de que la periodista manifestó disfrutar el viaje, afirmó que no volvería a pagarlo. En la reseña, especificó que para el domingo por la tarde los boletos estándar de Brightline de ida cuestan US$75, mientras que los prémium oscilan entre US$150 y US$240. Según su análisis, ese costo no se justifica ni siquiera si se tiene en cuenta el costo del combustible y el estacionamiento al realizar el trayecto en automóvil. Por eso, desde el punto de vista financiero no recomendó utilizar el servicio.