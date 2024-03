Uscis anunció que estos formularios dejarán de ser válidos para algunos trámites

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), es la dependencia encargada de llevar a cabo todos los trámites migratorios, desde las tarjetas de residente permanente hasta los permisos de trabajo. El organismo dio a conocer que en 2024 modificaría la mayoría de sus tarifas, pero no solo eso, los cambios también implican que algunos formularios ya no serán válidos, y es responsabilidad de los solicitantes conocer cuáles si no quieren que su trámite sea ignorado o rechazado.

A través de su página oficial, Uscis recordó que ciertos formularios serán actualizados este año, eso quiere decir que las versiones anteriores dejarán de ser válidas y que únicamente aceptarán las solicitudes que, además de contener la nueva información, se presenten con la fecha adecuada y estén ligadas a la tarifa correspondiente.

Cabe señalar que actualmente la dependencia está brindando un periodo para que los interesados se informen bien acerca de las modificaciones. Y es que los nuevos formularios, ligados a los nuevos costos, serán válidos a partir del 1 de abril de 2024. Uscis advierte que rechazará cualquier versión anterior.

Las solicitudes que serán modificadas incluyen los siguientes formularios:

Formulario I-129, Petición para Trabajador No Inmigrante. Formulario I-129 CW, Petición de Trabajador Transicional No Inmigrante – Solo de CNMI. Formulario I-140, Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero. Formulario I-600, Petición para Clasificar Huérfano como Familiar Inmediato. Formulario I-600A, Solicitud de Trámite Acelerado de Petición para Huérfano y los Suplementos.

Facebook Twitter Linkedin

Uscis cambió los requisitos de diversos formularios. Foto: iStock

¿Por qué subirán las tarifas de Uscis?

El monto de los diversos trámites que lleva a cabo el Uscis varían según el tipo de trámite. Aunque por años las tarifas se habían mantenido sin cambios, a partir del 1 de abril de 2024 habrá modificaciones. La mayoría tendrán un incremento, el más importante de más del doble, aunque en algunos casos se reducirá el precio.

La razón detrás de la modificación de las tarifas, de acuerdo con el propio organismo, es que necesitan recuperar parte de sus costos operativos con la intención de llevar a cabo un procesamiento más eficaz de las solicitudes, especialmente debido a que la agencia ha enfrentado una creciente carga de trabajo y una gran demora en sus trámites.

No obstante, cabe decir que las tarifas no aplicarán, o se ofrecerán descuentos, para cierto tipo de solicitantes como víctimas de trata de personas y violencia doméstica, o personas de bajos recursos.