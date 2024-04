Uscis anunció que este formulario no perderá vigencia: 'Será válido indefinidamente'

anunció que ciertos formularios ya no estarían disponibles o tendrían cambios. Pero hay uno que se mantendrá, se trata del formulario I-693. Conozca para qué se utiliza y todos los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), está realizando una serie de cambios con la intención de hacer más eficientes sus servicios y respuestas. Entre ellos, a partir del 1 de abril, aumentó las tarifas en muchos de sus trámites y, además,Conozca para qué se utiliza y todos los detalles.

Uscis advierte que es obligación de los solicitantes tener claras las nuevas reglas que aplican. Es decir, las tarifas que ahora tienen que pagarse, así como los documentos y formularios a presentar según el tipo de petición. En caso de que llegue a recibir documentación que no cumpla con las nuevas reglas, simplemente desecharán la solicitud. De ahí la importancia de estar al tanto de todos los cambios.

La buena noticia es que, de acuerdo con la dependencia, los formularios I-693 no caducarán y pueden usarse indefinidamente, por lo que si ya presentó algún tipo de solicitud en donde se incluyó esta información, o bien, ya lo llenó pero no estaba seguro de enviarlo, puede estar tranquilo.

El formulario I-693 corresponde al informe de examen médico y registro de vacunación, a través del cual se genera evidencia del que el solicitante no es inadmisible por motivos relacionados con su salud. Este debe ser debidamente completado y firmado por un médico civil. Uscis lo recibirá siempre y cuando haya sido llenado por un profesional de la salud después del 1 de noviembre de 2023.

Cabe señalar que si los exámenes médicos de inmigración de un solicitante se completaron antes del 1 de noviembre de 2023, se aplicará la política anterior, según la cual, los médicos civiles no necesitaban compartir o reportar cierta información, por lo que continuarán conservando su valor de evidencia durante dos años a partir de la fecha de la firma del médico.

A su vez, quienes presenten el formulario para mantener un permiso de permanencia temporal o Parole bajo la operación Bienvenidos Aliados, no tendrán que actualizar su expediente médico por tres años.

Los certificados hechos por un médico civil seguirán siendo válidos. Foto:iStock Compartir

¿Quiénes sí deben presentar un nuevo examen médico ante Uscis?

De acuerdo con las autoridades, que no solo incluye a Uscis, sino a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), el valor del formulario I-693 como evidencia no se debe limitar a un cierto periodo de tiempo, si ha sido debidamente completado y firmado por un médico civil. Pero no en todos los casos.