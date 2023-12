Uscis anuncia cambio para los extranjeros que deseen estudiar en EE. UU.

Estudiar en Estados Unidos puede ser una gran oportunidad para miles de personas debido a que cuenta con algunos de los espacios de mayor calidad y reconocimiento en el mundo. Sin embargo, para poder tener una formación en el país norteamericano es necesario tramitar una visa de estudiante no inmigrante F o M, y al respecto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis por sus siglas en inglés) informó algunas actualizaciones.

A través de su portal, la organización emitió una guía de políticas relacionada con las visas para estudiantes con la intención de brindar a los extranjeros y a las instituciones académicas estadounidenses un manual sobre los requisitos de elegibilidad, transferencias de escuelas, capacitación práctica y empleo.

De acuerdo con lo dado a conocer, los estudiantes con visas F y M deben tener una residencia extranjera y demostrar que no tienen la intención de abandonarla, si es que buscarán obtener un permiso de trabajo.

Por otra parte, la guía señala que los estudiantes F que desean obtener una extensión de la capacitación práctica opcional (OPT, por sus siglas en inglés) basada en su título universitario en un campo de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, pueden ser contratados por empresas emergentes. Esto siempre y cuando el empleador se adhiera a los requisitos del plan de capacitación y proporcione una compensación de acuerdo a los pagos que otorgaría a los estadounidenses en una situación similar.

Es importante que los estudiantes, las universidades y, en su caso, las empresas, se mantengan al tanto de las reglas con respecto a las visas para estudiar en Estados Unidos, de manera que se puedan acercar los programas a las personas adecuadas sin violar ningún tipo de lineamiento.

Facebook Twitter Linkedin

Los alumnos podrán acceder a más opciones de empleo. Foto: iStock

¿Cuáles son las visas para estudiar en Estados Unidos?

Para poder estudiar en Estados Unidos se requiere solicitar una visa de estudiante tipo F o M. Estas son las diferencias entre una y otra:

Los estudiantes que cuenten con una visa F-1, es decir, clasificación de estudiante académico no inmigrante, pueden Ingresar a los Estados Unidos como alumnos de tiempo completo en un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria, escuela primaria u otra institución académica, además de en un programa de capacitación de idiomas.

A su vez, los alumnos que cuenten con una visa M-1 están clasificados como estudiante vocacional no inmigrante, esa categoría se entrega a las personas que cursen programas vocacionales establecidos u otros no académicos reconocidos que no sean programas de capacitación de idiomas.