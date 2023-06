Las visas y los permisos de viaje son documentos que aunque permiten a algunos ingresar a varios países, también les cierran las puertas a los que no se les aprueba.



Una de las visas más requeridas en el mundo es la norteamericana, que permite el ingreso a Estados Unidos y que en ocasiones, tiene la ventaja para entrar a otros países.

Según el portal World Statistics, Colombia es uno de los países en donde más se niega la visa con un 33 % de rechazo, es decir a uno de cada tres colombianos no les aprueban su entrada a Estados Unidos.



Por esta razón, es importante que siga estos consejos que pueden servirle para obtener un resultado positivo al solicitar la visa, según el portal ‘Más Colombia’.

1. Identifique el tipo de visa que necesita

Los tipos de visa dependen del objetivo, tiempo de permanencia, actividades que vaya a realizar en el país, entre otros.



En la página de la embajada de Estados Unidos encuentra los diferentes motivos para su viaje, entre los cuales está si es temporal, que en ese caso debe tramitar la visa de no migrante, o si por el contrario su idea es residir en el país del norte, debe tramitar la visa de inmigrante.



La visa de no migrante permite tramitar dos tipos de documento, la B-1 o la B-2:



- La B-1 corresponde a viajes por negocios o eventos.

- La B-2 le permite al viajero visitar a familiares, turismo o tratamientos médicos.



Para el caso de visa de inmigrantes, debe cumplir con ciertos requisitos que Estados Unidos evaluará para aprobar o no su solicitud.



Además debe tener en cuenta que esta visa se divide en preferencias:



- EB-1: va dirigida a personas que tienen “aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes; profesores o investigadores sobresalientes; y ejecutivos o personas con puestos de mánager de multinacionales”.



- EB-2: Dirigida a profesionales con títulos de posgrado o para quienes cuentan con “aptitudes excepcionales en las artes, las ciencias o los negocios”.



- EB-3: para profesionales y trabajadores especializados, entre otros a los cuales se les solicitará certificado laboral.



- EB-4: “inmigrantes especiales” como trabajadores religiosos, empleados de puestos del servicio exterior de los Estados Unidos, personal retirado de organizaciones internacionales, extranjeros menores de edad bajo la protección de tribunales de los Estados Unidos, entre otros casos de extranjeros.



- EB-5: inversionistas de negocio entre 500 mil dólares y un millón de dólares, cuando la inversión se realice en un “área de empleo identificada, en una nueva empresa que emplee al menos 10 empleados de los EE.UU. a tiempo completo”.

2. Diligencie el formulario correctamente

Luego de identificar el tipo de visa que necesita, debe diligenciar el formulario con información verdadera, completa, clara y sin imprecisiones.

3. Tenga los documentos completos

Revise que si pasaporte esté vigente, certificados bancarios, laborales, documentos con los que pueda probar solvencia económica.



Si tiene un lugar donde hospedarse como la residencia de un amigo o familiar, debe tener a la mano estos datos, así mismo, tenga claros los lugares que piensa visitar durante el viaje, por cuánto tiempo los va a visitar y cuándo, ya que está información será indagada en la entrevista.

4. Realice el trámite con tiempo

Ya que los tiempos de aprobación de la visa pueden variar, de acuerdo a la embajada de Estados Unidos en Colombia, los tiempos de espera están estipulados entre 40 y 809 días, es decir, un poco más de un mes o casi dos años y medio, de esta manera:



- B1/B2 (visa por negocios o turismo): 809 días.

- F/M/J (visa de estudiantes): 61 días.

- Petition H, L, O, P (visa para trabajadores): 55 días.

- No Residentes de Colombia o Venezuela (todas las categorías de visa): 809 días.

- Exención de Entrevista: 40 días.



Así mismo debe saber que las tarifas para esta solicitud tuvieron un incremento:



- B1/B2 y tarjeta de cruce fronterizo: 185 dólares, es decir aproximadamente $777.000 pesos.



- La tarifa para la visa H,L,O,P,Q y R de trabajadores está en 205 dólares, es decir,

$ 861.000 pesos.



- La tarifa de las visas para comerciantes e inversionistas está en 315 dólares, aproximadamente $1.323.000.



Para ampliar esta información, visite la página de la embajada de los Estados Unidos en Colombia: https://co.usembassy.gov/es/ o la de servicios de inmigración: https://www.uscis.gov/es

Desde el 9 de noviembre podrá viajar a Reino Unido sin visa

