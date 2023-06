En la década de los 80, Hugh Scrutton dirigía un negocio que para ese entonces podía resultar toda una idea sacada de una novela de ciencia ficción. En Sacramento, California, dirigía una tienda en la que alquilaba computadoras, una industria que apenas empezaba a despuntar con los desarrollos tecnológicos de la época.



El 1° de diciembre de 1985, Scrutton, de 38 años, fue a trabajar como cualquier otro día a su tienda, pero en esa fecha encontró una extraña caja que parecía basura abandonada en el parqueadero del establecimiento.



Al agacharse a recogerla, el interior del paquete explotó en sus manos, haciendo saltar por los aires la metralla hecha de pequeños clavos de acero que estaba meticulosamente armada en el paquete-bomba.



El incipiente empresario de computadoras había “volado en pedazos”, tal como describió con sangre fría después Theodore Kaczynski en su diario al enterarse que su “bomba” había matado a Scrutton. Aunque Kaczynski llevaba ocho años sembrando terror en Estados Unidos con los paquete-bomba que enviaba por correo, Scrutton se convirtió en ese 1985 en su primera víctima mortal.



Apodado "Unabomber", Kaczynski fue encontrado muerto este sábado en su celda a la edad de 81 años, informaron medios estadounidenses, citando a la Oficina Federal de Prisiones.



Kaczynski, un superdotado matemático con un elevado coeficiente intelectual, entre 1978 y 1996 lanzó toda una cruzada en Estados Unidos para acabar con todo lo que tenía que ver con tecnología, culpándola de “deshumanizar” y “esclavizar” a la humanidad. Todas sus víctimas durante esos largos 18 años fueron personas relacionadas con ese mundo: científicos, astronautas, ejecutivos, genetistas, entre otras profesiones.

Foto de archivo de cómo EL TIEMPO registró la historia de Unabomber en los años 90. Foto: Archivo EL TIEMPO

De ahí su fijación por Scrutton, quien también había estudiado matemáticas en la universidad y para ese entonces comerciaba con esos disruptivos artefactos que estaban revolucionando la época.



Unabomber -como las autoridades bautizaron a este asesino serial- perpetró 16 atentados con paquetes-bomba, tiempo en el cual asesinó a tres personas e hirió y mutiló a otras 23. Su nombre permaneció casi dos décadas en el anonimato por la meticulosa forma en la que enviaba sus artefactos explosivos y las pocas pistas que dejaba al cometer los crímenes.



Además, Kaczynski vivió fuera de los radares de las autoridades, luego de pasar sus días enclaustrado en una remota y pequeña cabaña en una deshabitada y solitaria región de Montana, donde no tenía ni luz ni energía, y desde donde diseñaba sus explosivos con la chatarra que se encontraba. Su particular vida de ermitaño y la forma en la que cometió sus atentados le costó al FBI -para ese entonces- la cacería y la búsqueda criminal más cara de su historia.

Fue entonces, en 1995, cuando Unabomber dejó un cabo suelto que las autoridades pudieron aprovechar para detener meses después a uno asesinos seriales más temidos en la historia. Hasta este sábado, Kaczynski purgaba cuatro cadenas perpetuas en ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad en la que están recluidos los peores criminales de Estados Unidos.

La mente detrás de Unabomber

La historia Theodore Kaczynski ha sido objeto de numerosas películas y series de televisión. Su amplia preparación académica, la forma en la que eludió a las autoridades durante dos décadas y su guerra abierta y declarada contra la tecnología siguen siendo hoy temas para hablar sobre lo que hay detrás de su mente criminal.



Uno de los aspectos que más le llamó la atención a los investigadores y reporteros de la época fue su particular estilo de vida. Alejado de la ciudad, Unabomber vivió durante décadas recluido en las montañas del estado de Montana bajo un limitado contacto con otros seres humanos.



Su propia materia fecal la utilizaba como fertilizante en su jardín y las pocas personas que tuvieron contacto con él durante esa época describían que solía vestir overoles o pantalones sucios, según un artículo de The Washington Post de 1996.



“Al igual que el propio Kaczynski, la cabaña parecía áspera y salvaje por fuera; los botes de basura rebosaban de desperdicios y las latas de cerveza estaban esparcidas por el patio”, relata ese medio. Fue en ese particular ambiente que escribió su conocido manifiesto ‘La sociedad industrial y su futuro’, el cual era una “declaración de guerra” contra la sociedad industrializada y la tecnología”.



“La Revolución Industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Han aumentado mucho la esperanza de vida de los que vivimos en países ‘avanzados’, pero han desestabilizado la sociedad, han hecho que la vida sea insatisfactoria”, reza el texto de 35.000 palabras que fue enviado en 1995 a las redacciones de The Washington Post y The New York Times para su publicación.



Según reportes de prensa y autoridades de la época, al menos tres psiquiatras que se entrevistaron con Unabomber, cuando fue capturado, concluyeron que “sufría de fantasías grandiosas y la ira delirante de un esquizofrénico paranoico en profunda negación”. Su obsesión por acabar con la tecnología lo llevó a cometer los 16 atentados con sus artilugios explosivos.



Así, de hecho, lo recuerda Andrés Cavalier, quien fue corresponsal de EL TIEMPO en Estados Unidos durante la década de los 90 y que para 1996 dio la noticia en las páginas de este diario cuando Unabomber finalmente fue capturado.



“Han pasado muchos años, pero recuerdo que este asesino en serie, en particular, dejó pasar muchos años entre cada envío de bombas, por lo cual estuvo mucho tiempo suelto. Su perfil era muy particular porque fue una persona que se educó en Harvard. También era inusual su envío de bombas a través del sistema de correos”, cuenta Cavalier.



Y agrega que algo que llamó la atención de su caso es que “tuvo una capacidad para aislarse del mundo y sobrevivir durante años aislados de la sociedad y sobrevivir literalmente desaparecido de la faz de la tierra, algo totalmente contrario a hoy en día, cuando vivimos tan hipercomunicados”.

Pero quizás fue su ‘modus-operandi’ lo que más aterrorizó a Estados Unidos en la época fue el envío de sus paquete-bomba a través del sistema postal del país, un servicio muy querido y utilizado por los ciudadanos.



Así lo explica el antropólogo y escritor Esteban Cruz: “Unabomber tuvo un amplio impacto porque él creó la posibilidad de atacar en cualquier momento. Además, los norteamericanos quieren mucho su servicio postal, que era por donde enviaba sus paquetes”.



Pero aunque el sistema postal era su “forma predilecta” para aterrorizar, este asesino en serie también logró enviar uno de sus paquete-bomba en un avión. De hecho, el 15 de noviembre de 1979, uno de los artefactos explosivos estalló en la bodega de carga de un avión durante un vuelo de American Airlines, hiriendo a 12 personas y obligando a que la aeronave tuviera que aterrizar de emergencia.



En un artículo publicado en la página del FBI en 2021, agentes especiales que participaron en la cacería de Unabomber, dijeron que a pesar de que el criminal estuvo dos décadas en activo, “Unabomber fue meticuloso al no dejar evidencia que pudiera rastrearlo”.



“Era el bombardero en serie más cuidadoso que nadie jamás había visto”, dijo la agente especial Kathleen Puckett, quien trabajo en el grupo de trabajo de ‘Unabomber’, y dirigió los esfuerzos por perfilar al bombardero.



Lo que produjo finalmente su caída fue precisamente el manifiesto que mandó a los reconocidos medios del Times y el Post. El documento fue el principio de su final, ya que su único hermano, David, reconoció la forma en que Kaczynski escribía, lo que dio pistas a las autoridades para poder dar con su paradero.



“Efectivamente, unos meses después de la publicación del manifiesto, un abogado que representaba a David Kaczynski llamó al FBI. Les proporcionó un ensayo de 23 páginas que el hermano de su cliente, Theodore Kaczynski, escribió en 1971. El agente que lo leyó por primera vez notó similitudes de inmediato”, explica el FBI.



Tras hacer el análisis gramático de la forma en la que escribía, las autoridades dieron finalmente con la remota cabaña rústica en Montana después de haber entrevistado a miles de sospechosos, seguir cientos de pistas erradas y hasta consultar clarividentes. La detención puso punto final a una de las caerías criminales más costosas y extenuantes que ha enfrentado el buró federal.



“Unabomber pudo haber sido un gran científico. Creo que es un reflejo de cómo nuestra sociedad, especialmente la norteamericana, no suele atender a tiempo a las personas que tienen conflicto mentales, y se desperdician muchas de sus habilidades”, acota Cruz.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO