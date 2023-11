Una mujer que vive en Miami cometió el “peor” error de viaje y se volvió viral por ello

Muchos factores influyen al prepararse para viajar a otra ciudad, hay que tener listos documentos de migración, dinero e, incluso, alojamiento. Una mujer que vive en Miami, Florida y viajó a Berlín, descubrió que no estaba lista para llegar a su destino, tan pronto el avión aterrizo. En ese momento, la joven notó que había cometido el error fatal de no traer un abrigo y que no estaba lista para enfrentarse a las frías temperaturas del otoño alemán, lo cual convirtió en un video viral de TikTok.

Lea Louisa Schefke compartió en TikTok un video del momento en que se dio cuenta de que todos los demás pasajeros de su vuelo se apresuraban a ponerse sus abrigos y chamarras, previo a descender del avión en Berlín, que ese día se encontraba a 5° Celsius, equivalentes a 42° Farenheit. El clip, al que llamó “Yo, de hecho, no estaba nada bien”, acumula 3’500.000 de reproducciones y 105.600 me gusta.

La tiktoker, quien nació en Alemania, lleva tanto tiempo viviendo en Florida, que olvidó totalmente que al llegar a su destino tendría que estar preparada para las bajas temperaturas del otoño europeo. “Estar tan acostumbrada al constante clima cálido de Miami definitivamente no ayudó” dijo a Newsweek la cantante, quien viajó a Berlín para grabar el video de una canción, por lo que su equipaje incluía vestuarios para la filmación y no ropa de abrigo.

El video publicado en el perfil @lealouisa de la red social china, muestra rápidamente como todos los pasajeros se preparan para el frío, mientras que Louisa trata de encarar la situación con humor. “Mi yo de Miami poniéndose un cárdigan de Brandy Melville sobre una camiseta de tirantes pensando que estaré bien”, dice la publicación.

Viajeros preparados opinan

Muchos espectadores del video empatizaron con Louisa y su error, quien tardó varios días en poder comprarse un abrigo, ya que aterrizó en fin de semana y las tiendas estaban cerradas. Los usuarios compartieron sus propias experiencias con comentarios llenos de humor como “Hice lo mismo en Holanda... Yo tampoco estaba bien”, “Mi yo de Florida se fue de viaje de negocios a Montana con un cárdigan. Mi cliente me prestó su abrigo porque estaba muy preocupada” y “Este estoy a punto de ser yo volando al Círculo Polar Ártico en febrero desde Hawái, probablemente se me olvide y suba al avión en chanclas”.

Sin embargo, hubo quienes la atacaron por su falta de preparación. “¿La gente no busca el tiempo de sus destinos? ¿Cómo empacan su ropa?”, “¿Es que la gente no se informa del tiempo del lugar al que va?”, y “Estamos en noviembre en Alemania, perdona, pero ¿qué esperabas?”, fueron algunos de los comentarios que los internautas lanzaron a Louisa reprochando su error.