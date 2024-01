Una mujer estadounidense grabó cómo la despedían de su trabajo y se volvió viral

Cuando una joven trabajadora en Estados Unidos recibió una invitación a una junta con una persona del equipo de Recursos Humanos y un director que no conocía, supo que estaba a punto de perder su empleo. Sus sospechas se confirmaron cuando se enteró de que su mejor amiga, quien había sido citada por las mismas personas media hora antes, ya no formaba parte de la empresa. “Decidí defenderme porque no tenía nada que perder”, publicó la joven en el video que se ha vuelto viral.

Brittany Pietsch compartió en TikTok el video de su despido de CloudFlare, el cual para la joven fue una sorpresa, ya que no había recibido comentarios negativos sobre su desempeño laboral. Cuando se dio cuenta de que varios de sus compañeros habían recibido llamadas del área de Recursos Humanos a lo largo del día, se preparó para lo peor y decidió grabar y compartir el momento en sus redes sociales.

La creadora del video, que rebasa los 2’000.000 de vistas en dos publicaciones en su perfil de TikTok @brittanypeachhh, compartió en las imágenes que la reunión fue con una representante de RR. HH. y con un director que no había visto antes. El hombre es quien da la noticia de la terminación de su contrato a Brittany.

La joven del área de ventas entró a la empresa el 25 de agosto y fue despedida la segunda semana de enero. “Hemos terminado nuestras evaluaciones del rendimiento de 2023. Su rendimiento no ha cumplido con las expectativas de CloudFlare por lo que hemos decidido dejarla ir”, explica un director a Brittany a través de la videollamada.

La estadounidense aseguró que fue despedida sin razón aparente



Ante la noticia, Brittany Pietsch cuestionó si realmente se trata de un asunto relacionado con su rendimiento, ya que sus jefes directos no le han dado críticas negativas y recientemente terminó su curva de aprendizaje de tres meses. Sin embargo, no logra obtener una respuesta directa. “¿Pueden explicarme por qué van a despedir a Brittany Peach?”, pregunta la joven viendo a la pantalla y señalándose. Ante lo cual el director responde: “No puedo entrar en detalles numéricos”.

Facebook Twitter Linkedin

Brittany Pietsch compartió en TikTok el video de su despido de CloudFlare Foto: TikTok @brittanypeachhh

“Realmente necesito una respuesta y una explicación de por qué están despidiendo a Brittany Peach”, insiste la joven, quien cuestiona: “¿Se trata de que CloudFlare decidió contratar demasiada gente y ahora se están dando cuenta de que no pueden permitírselo? Si esa es la verdadera respuesta, preferiría que me lo dijeran, en vez de inventarse una tontería. Díganmelo antes de ser despedida de mi trabajo por alguien a quien no conozco de nada”, comparte la vendedora en el video que acumula más de 9.000 comentarios.

Tras expresar su frustración ante la noticia de su despido y seguir insistiendo para que le dieran la razón específica de porqué estaba perdiendo su trabajo, Rosie, la representante de RRHH interfiere en la conversación con Brittany. “Puedo entender perfectamente cómo te sientes. Seré honesta contigo, no hay nada que vayamos a decir en esta llamada que vaya a deshacer la forma en que te sientes en este momento, así que puede que sea mejor que entremos en más detalles de cuáles son los siguientes pasos”, indica.

Ante el video, los usuarios de la plataforma han respondido con críticas a la empresa por su método de terminación de contratos. En esa misma línea, otros han mostrado empatía y compartido sus propias historias de despidos.