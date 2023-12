Una marca de autos llamó a conductores de EE. UU. a revisar sus modelos por una falla

A pesar de que los fabricantes de autos llevan a cabo diversas pruebas antes de lanzar sus vehículos al mercado, los modelos, incluso los cero kilómetros, pueden presentar algunas fallas. Por esta razón, los conductores tienen que estar pendientes ante los posibles avisos. Esto ocurrió con una marca que avisó sobre un problema con sus unidades en Estados Unidos.

La unidad estadounidense de Honda Motor ha llamado a revisión a 254'000.000 de vehículos en la nación norteamericana debido a un riesgo de falla en la bomba de combustible, misma que será reemplazada en los concesionarios.

De acuerdo con un informe presentado por parte del automotriz ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y que fue recopilado por CNN, hasta ahora la compañía no tiene ningún informe relacionado con lesiones debido a esta falla. No obstante, aceptó que sí ha recibido alrededor de 4.042 reclamaciones de garantía desde el 2018. Incluso hay que mencionar que no es la primera vez que la marca japonesa llama a revisión a sus vehículos por esa misma pieza. En 2021 atendió a 628.000 unidades, y en 2020 a 136.000 por el mismo problema.

Dicha falla en la bomba de combustible puede ocasionar que el vehículo deje de funcionar de manera inesperada mientras está circulando, lo que incrementa el riesgo de accidentes al impedir que el motor se ponga en marcha.

¿Cuáles son los autos de Honda que están siendo llamados a revisión en Estados Unidos?

Los dueños de modelos Honda de los años 2018 a 2020 que deben hacer una cita en su concesionaria son Accord, Civic, CR-V, HR-V, Insight, Ridgeline, Odyssey, Passport. La falla también está relacionada con varios modelos de la marca Acura, incluidos los vehículos ILX, MDX, RDX, RLX, TLX y NSX.

Facebook Twitter Linkedin

El Honda Accord ha sido llamado a revisión Foto: Honda

La compañía también informó que la llamada a revisión no solamente está vigente en Estados Unidos sino también en Japón y China y que para solucionar el problema está colocando bombas con mayor densidad. Sin embargo, aclaró que por el momento no cuenta con los suficientes componentes para reemplazar las piezas defectuosas, por lo que el servicio se producirá de manera escalonada durante los próximos meses y será totalmente gratuito para los clientes.