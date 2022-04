El Capitolio fue desalojado brevemente este miércoles en Washington después de que la policía considerara que un avión constituía "una amenaza potencial" que finalmente resultó ser una falsa alarma.



"El Capitolio fue evacuado como medida de precaución esta noche. No hay amenaza", precisaron las fuerzas de seguridad minutos después del desalojo. Por el momento se desconocen los motivos de la evacuación. Es probable que hubiera pocas personas en su interior, dado que no había sesiones del Senado ni de la Cámara de Representantes.



El edificio, símbolo de la democracia estadounidense, está sometido a una fuerte vigilancia desde que el 6 de enero de 2021 unos simpatizantes del exmandatario republicano Donald Trump entraron en él con la intención de impedir que validara el resultado de las elecciones presidenciales que ganó el demócrata Joe Biden.



AFP