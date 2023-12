Una estadounidense cuenta cómo perdió peso rápidamente al mudarse a Europa

Tras dejar Boston, Massachusetts, para vivir en Europa, una mujer compartió como perdió más de 20 kilos, en menos de seis meses. Según la estadounidense, su cambio físico está directamente relacionado con el acceso a mejores alimentos, la necesidad de caminar a todos lados y una forma de vida equilibrada, entre las presiones laborales y las necesidades personales.

Kayleigh Donahue alcanzó una vida más saludable al dejar Estados Unidos y mudarse a Dublín, Irlanda. En su perfil de TikTok, en donde rebasa los 100.000 seguidores, la joven publicó un atractivo video titulado “¿Cómo perdí 23 kilos al mudarme a Europa?”, el cual suma más de 475.100 reproducciones.

Mejor alimentación en Europa que en Estados Unidos

La creadora de contenido atribuye su perdida de peso a la alimentación y la actividad física del estilo de vida europeo. "Fácil acceso a alimentos frescos y locales... la diferencia que sentí después de consumir productos europeos de calidad fue impresionante. No solo la calidad de la comida es mejor, sino que también es más asequible", explica en el video.

En el perfil @kayshaynee, la joven comparte fragmentos de su vida en Irlanda, así como sus viajes por otros países del viejo continente y vistazos de su vida. En el video, Kayleigh reflexiona: “la comida de los restaurantes es tan diferente”, lo cual también tuvo que ver con su pérdida de peso, ya que considera que comer fuera es visto como una experiencia social, por lo que las personas se toman su tiempo para disfrutar de los alimentos, además, resalta que las porciones son más adecuadas, evitando el sobreconsumo.

Balance entre la vida personal y el trabajo



Para la creadora de contenido de viajes y bienestar, encontrar el equilibrio entre las presiones laborales y su vida diaria, también contribuyó a su pérdida de peso. Kayleigh cuenta que empezó a trabajar con 29 días de vacaciones pagadas, las cuales "en realidad la animaban a tomarse".

"No te das cuenta de hasta qué punto un buen equilibrio entre la vida laboral y personal puede repercutir en tu cuerpo físico", explica, señalando que un menor estrés equivale a unos niveles más bajos de cortisol, lo que provoca que "el cuerpo esté en estado donde es más fácil bajar de peso". "Sentí que podía desconectar, relajarme y vivir la vida. La salud física y mental van de la mano", considera.

Para la creadora de contenido, el acceso a alimentos frescos y de mejor calidad, así como el aumento en su actividad física, fueron clave en su pérdida de peso. Foto: TikTok @kayshaynee

Aumento de actividad física



La joven, que se ha convertido en asesora sanitaria certificada en nutrición integral, también considera que “caminar a todos lados” hizo que “el peso comenzara a desaparecer”. “Nunca pensé que sería esa chica que prefiere caminar a conducir, pero eso cambió rápidamente cuando me mudé a Europa", explica.

“Pasé de ser alguien que se quejaba de tener que caminar hasta el coche en el estacionamiento a alguien que pensaba que un paseo de 45 minutos hasta la tienda o el restaurante no era gran cosa. Caminar se convirtió en parte de mi vida diaria y me ayudó a mejorar no solo mi salud física, sino también mi salud mental”, revela en el video compuesto por varias diapositivas.

Para Kayleigh la bicicleta también se convirtió en un aliado, no solo para recorrer distancias más largas, sino también para ganar fuerza y seguir con su meta de alcanzar un peso saludable. “Conducir era realmente la última opción”, explica, y agrega que “La infraestructura hacía que fuera muy fácil llegar a cualquier sitio en bicicleta. Mucha gente iba en bici todos los días al trabajo, a casa de los amigos, al supermercado…”.

Recuerda que había días en los que iba al gimnasio, recorría cinco kilómetros en bici hasta el trabajo, paseaba a mediodía y volvía a casa pedaleando su bicicleta. “Una vez que me adapté al estilo de vida europeo, el estilo de vida saludable me vino como anillo al dedo”, finaliza.