Un vuelo se retrasó 11 horas y la forma de recompensar a los pasajeros desató risas

Un video de TikTok se volvió viral al exponer la particular compensación que ofreció un piloto luego de que el vuelo se retrasara por 11 horas. Si bien se acostumbra que las aerolíneas ofrezcan una indemnización a sus usuarios, esta se trató de una maniobra improvisada por parte del capitán. Por supuesto, el hecho generó opiniones encontradas en redes sociales y risas entre los pasajeros.

Volar es una manera muy práctica y segura para recorrer largas distancias en poco tiempo, pero para aquellos viajeros constantes, el enfrentar retrasos en los itinerarios suele ser una noticia poco agradable. Por eso, no es de sorprender que más allá de los encargados de las aerolíneas en el aeropuerto, la tripulación se las ingenie para mantener tranquilos y felices a los pasajeros.

Así lo dejó ver el usuario @djmanu.m, quien compartió que llevaban 11 horas varados en una ciudad diferente a su destino, debido a que por el mal clima no podían trasladarse. En consecuencia, el piloto mandó un curioso mensaje a todos los pasajeros: “​​Todavía nos faltan alrededor de 20 minutitos más, mientras tanto lo que les puede ofrecer es que si alguien gusta pasar a la cabina a tomarse una foto, por favor, con toda confianza acérquense con una de mis compañeras sobrecargo y coméntenle su intención”.

Si bien no especificó hacia dónde se dirigían, en su publicación dejó ver que la metrópoli en la que permanecían era Hermosillo, Sonora, uno de los estados fronterizos de México que colinda con Estados Unidos.

En el video se escuchan las risas con las que los pasajeros reaccionaron ante las palabras del piloto, ya que a muchos no les pareció suficiente la reparación del daño. Y aunque al tiktoker tampoco le agradó del todo, compartió que él sí fue a tomarse su foto, una experiencia sin igual.

Usuarios reaccionan a la recompensa del vuelo atrasado

Como era de esperarse, los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar. La mayoría estuvo de acuerdo en que el vuelo se demorara y en que el piloto tuviera ese gesto con la gente, a pesar de que las inclemencias del clima no son su responsabilidad.



“Yo sí hubiera sido feliz tomándome una foto en la cabina”; “Mejor esperar 11 horas a que por el clima pase un accidente y nunca llegues a tu destino”; “El capitán no controla el clima, sólo quería hacer su pequeña contribución a los que la pasaron mal, ¿por qué se ríen?”, fueron algunos.