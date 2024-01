Un ruso se infiltró en un vuelo de California al engañar de esta forma a los azafatos

Un incidente poco común ocurrió cuando Sergey Vladimirovich Ochigava, un hombre ruso de 46 años, abordó un vuelo de Scandinavian Airlines desde Dinamarca a Los Ángeles, California sin poseer pasaporte ni boleto. El caso, que ha desconcertado a las autoridades y a la aerolínea, revela una serie de eventos inusuales.

El pasado 4 de noviembre de 2023, Ochigava logró burlar la seguridad del Aeropuerto de Copenhague siguiendo a otro pasajero a través de un pasaje de seguridad. Aunque poseía pasaportes ruso e israelí, decidió pasar la noche en una de las terminales antes de abordar, al día siguiente, el vuelo 931 de Scandinavian Airlines con destino a Los Ángeles.

Un jurado, después de un juicio de tres días, lo encontró culpable de un cargo de clandestinidad en una aeronave, delito que podría acarrear hasta cinco años de prisión federal. Durante el vuelo de once horas, la tripulación notó comportamientos extraños de Ochigava, quien se movía entre múltiples asientos que aparecían como desocupados en el registro del vuelo.

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo detuvieron al no hallar su nombre en los registros de vuelos internacionales. Ochigava, al ser cuestionado, proporcionó información falsa a los oficiales, afirmando que dejó su pasaporte en el avión.

Infiltrado ruso engañó a la tripulación cambiando de asientos en un vuelo a Estados Unidos

Los agentes, al revisar sus pertenencias, encontraron tarjetas de identificación rusas e israelíes, así como una fotografía parcial de un pasaporte en su teléfono que incluía su nombre, fecha de nacimiento y número de pasaporte, pero no su fotografía. En una queja criminal presentada en la corte federal de Los Ángeles, Ochigava alegó no haber dormido durante tres días y no comprender lo que estaba sucediendo.

(Además le recomendamos: California: ¿a qué nivel estará el mar en 2050? Expertos responden)

Facebook Twitter Linkedin

Aunque el infiltrado afirmó tener boleto, no pudo explicar su presencia en el avión ni cómo evadió la seguridad. Foto: Scandinavian

Además, durante el vuelo, deambuló por la cabina y trató de entablar conversaciones con otros pasajeros, quienes lo ignoraron. También consumió alimentos destinados a la tripulación.

Aunque afirmó tener un boleto para viajar a Estados Unidos, Ochigava no pudo explicar por qué estaba en Copenhague ni cómo logró evadir la seguridad del aeropuerto. La empresa Scandinavian Airlines se encuentra desconcertada por este incidente y está revisando sus protocolos de seguridad.

Ochigava permanece bajo custodia federal desde su arresto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 4 de noviembre de 2023. La audiencia de sentencia, programada para el 5 de febrero, determinará las consecuencias legales que enfrentará por este acto singular.