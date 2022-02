En el 2007, una niña que caminaba por las costas de la playa de Salish en Canadá, se topó con un zapato perdido. Ocurrió el 20 de agosto de ese año, y la pequeña estaba gozando del fin del verano junto a su familia.



Sin embargo, este hallazgo cambiaría un día tranquilo junto a su familia disfrutando del mar, cuando al darle la vuelta al zapato, descubrió que tenía dentro todavía el pie de un humano. Un pie completamente separado del resto, pues del cuerpo no habían ni rastros.

A partir de ese episodio, las playas de Vancouver en Canadá y el Estado de Washington en la costa noroccidental de Estados Unidos, han sido periódicamente asediadas por la llegada de pies desmembrados. Con la denuncia ante las autoridades del primer pie hallado, inició una investigación, que apenas comenzaba cuando reportaron otro pie, esta vez en Vancouver.



Este zapato traía consigo nueva información para el caso, pues la marca del zapato no era la misma que el anterior encontrado. Ni siquiera podía pertenecer a la misma persona, ya que el tamaño del pie distaba del otro.



Para los vecinos de estas playas, las teorías se iban amontonando; sospechaban que pudiera ser un ritual, un ‘performance’ o broma con efectos especiales. Pero la que más zozobra generaba era, sin duda, la sospecha de que pudiera tratarse de un asesino en serie.

Muelle de Vancouver, Canadá. Foto: istock

La investigación oficial seguía andando, pero pasaron varios meses en que no volvieron a aparecer más pies desmembrados. Pero en medio del invierno, en febrero del año siguiente, otro pie con su correspondientes medias y zapatos fue avistado.



Así fue pasando, y con los años se acumularon 21 zapatos, con pies desmembrados. En total, hasta el 2016, hubo 15 pies en la zona canadiense y 6 en la costa estadounidense. Con una muestra de esta magnitud, se debería haber podido establecer un modus operandi, de ser un caso de asesinatos seriales.



Pero distaba de la realidad, pues habían pies de hombres y mujeres, zapatos izquierdos y derechos. Con estas variaciones no era posible tener claridad de un perfil criminal. Lo que todos los pies compartían, de todas maneras, es que no habían sido cortados con herramientas, sino que parecían haber sido arrancados del cuerpo.

Se resuelve el misterio

Gracias al banco de ADN de búsqueda de personas, se pudieron identificar las identidades de los propietarios de algunos de estos pies. Otro detalle pudo ser confirmado que relacionaba a las víctimas de este sórdido desmembramiento, varios habían desaparecido durante episodios depresivos. Las sospechas empezaron a volcarse sobre la posibilidad de que se tratasen de suicidios.



La respuesta a este misterio de los zapatos perdidos, puede ser, que al lanzarse al mar, estas personas quedaron a merced de los elementos. En el agua habitan especies de peces carroñeros que suelen atacar por las articulaciones, y con sus constantes mordiscos, separaban completamente los pies de los cuerpos que se hundían en el oleaje.



El Centro de Investigación de la Policía Canadiense sostiene que es probable que los pies lleguen a las orillas de las playas por las particularidades del calzado. Las olas terminaron por arrastrar los zapatos, debido a su peso, hacia las costas estrechas entre ambos países.



Análisis de los zapatos recuperados en la investigación. Foto: Policía Montada de Canadá

Un nuevo hallazgo

Ahora bien, en el 2019 se encontró un nuevo pie, cosa que no sucedía desde hacía tres años. Fue hallado en el estrecho de Puget Sound, en una playa de Estados Unidos. Gracias a los registros de ADN, se pudo identificar que provenía de una joven que había desaparecido tres años atrás.

