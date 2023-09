Florida tiene la ley más severa contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La temida SB 1718 entró en vigor el 1 de julio de este año y ahora se sabe que ya hay un detenido al que se está acusando de “tráfico de personas”, un delito grave tipificado en la nueva norma.



Se trata del mexicano Raquel López Aguilar, un hombre originario de Chiapas y de 41 años, quien está detenido tras ser acusado de trasladar en un vehículo a migrantes indocumentados desde Georgia a Florida. Fue arrestado por agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en el condado Hernando.



Bajo la nueva Ley SB 1718, promovida por el gobernador Ron DeSantis, se considera un delito grave cruzar la frontera estatal de Florida transportando personas indocumentadas.



La sección 10 de la Ley SB 1718 establece: “Cualquier persona que consciente y deliberadamente transporte dentro de este estado a un individuo que esa persona sepa, o que razonablemente debería saber, que entró a los Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado por el gobierno Federal desde su entrada ilegal desde otro país, comete un delito grave de tercer grado”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: Archivo EL TIEMPO

La gravedad del delito aumenta a segundo grado si transporta a más de 5 personas o a un menor de edad, establece la ley.



De acuerdo con Univisión, la ley agrega el tráfico o contrabando de personas a la lista de “delitos” que pueden considerarse como “actividades de extorsión”, que en Florida se considera como un “delito grave de primer grado punible con hasta 30 años de prisión y una multa de 10.000 dólares″.

El Cónsul de México en Orlando, @Juansabinesg, envía un mensaje importante a la comunidad sobre la primera víctima de la ley #SB1718, el chiapaneco de Copainala, Raquel; y reafirma el apoyo incondicional del gobierno del Presidente @lopezobrador_, de la @SRE_mx y del Consulado en… pic.twitter.com/5BPxrIpACM — Consulado de México en Orlando (@ConsulMexOrl) September 2, 2023

Diferentes versiones sobre un mismo caso

Tanto la Patrulla de Carreteras de Florida como el cónsul de México han dado distintas versiones sobre el caso del inmigrante.



La FHP asegura que Raquel López Aguilar transportaba a seis personas, entre ellas un menor de edad. Además, sostiene que cuando lo detuvieron verificaron que había ingresado de manera indocumentada a Estados Unidos y que antes ya había sido deportado.



La policía también aseguró que los pasajeros de la van eran indocumentados y que uno de ellos fue deportado antes tras cometer un delito en Georgia.



Por su parte, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, dijo el viernes que Raquel López fue detenido el 21 de agosto. Los policías le marcaron el alto para hacerle una revisión de rutina, aparentemente por tener los vidrios de su camioneta polarizados y el parabrisas estrellado. Conducía en la autopista I-75, al norte de State Road 50. Allí se dieron cuenta de que el conductor no contaba con un estatus legal en Estados Unidos y que llevaba a otras personas que estaban en la misma situación, detalló el diario La Nación.

Un grupo de migrantes cubanos se reúne cerca de un camino en la isla Duck Key en los cayos de Florida. Foto: El Nuevo Día (GDA)

Sabines explicó que López está recluido en el Centro de Detención del Condado Hernando mientras se inician las investigaciones. Dijo que enfrenta cinco cargos por contrabando, uno por cada persona que iba en el vehículo. También anunció que ya cuenta con asesoría legal.



Además, Sabines recalcó que López tiene el apoyo del Consulado de México en Orlando.



Sobre el fondo del asunto, Sabines aseguró que Raquel López Aguilar es inocente, pues ha afirmado que él no manejaba el vehículo.



“Lo curioso es que él no iba manejando, entonces veremos qué va a hacer la fiscalía para justificar estos cargos que le quieren imputar a una persona inocente que se dedica a trabajar”, aseveró Sabines según WFLA.



Al único que detuvieron fue a Raquel, dijo el cónsul, “y a los demás los soltaron porque esto no es un caso de inmigración, es un caso criminal. Migración no ha tenido nada que ver. Ni siquiera ha venido migración”.



El cónsul informó que sobre Raquel López hay una fianza de 10.000 dólares, dinero que no puede pagar por lo que permanecerá detenido.



La próxima audiencia será el 21 de septiembre, donde se leerán oficialmente los cargos contra López.

Una madre ayuda a su hijo a cruzar la valla de alambre de púas en Eagle Pass, Texas, después de cruzar a Estados Unidos desde México. Foto: AFP

“El fiscal del estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria. Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá libre. Así defenderemos a cada persona mexicana que sea víctima de esta ley inconstitucional”, insistió el cónsul.



Por su parte, la cadena Telemundo informó que Raquel López tiene cuatro cargos por transportar a personas indocumentadas, y que encara una posible deportación.



La mencionada cadena de noticias también difundió declaraciones del cónsul Sabines, quien criticó con dureza a las autoridades de Florida. “Me vuelvo a preguntar ¿no habrá sido por ser moreno?, porque esta ley es evidentemente racista. No sé si le haya pasado lo mismo a un inmigrante mexicano o a un argentino de ojos azules y rubio, lo dudo mucho”, dijo.



Uno de los indocumentados que iba en el vehículo declaró para Telemundo. “Desde mi punto de vista, no estábamos haciendo nada malo para que nos detengan y nos estén acusando; más al chofer, porque nosotros veníamos de trabajar”, manifestó.



ROGER ZUZUNAGA RUIZ

EL COMERCIO

GDA

PERÚ