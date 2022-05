​​En Carolina del Norte, Estados Unidos, un hombre murió de un paro cardíaco, en el patio de su casa, mientras enterraba a una mujer que había estrangulado, según informaron los medios locales.

Los funcionarios policiales fueron avisados de que un hombre estaba acostado en el patio de su casa y no contestaba. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de Joseph McKinnon, de 60 años, el cual parecía haber fallecido por causas naturales, según lo confirmó el alguacil del condado de Edgefield, Jody Rowland, y el forense David Burnett en los medios locales.



Sin embargo, los agentes también hallaron un segundo cuerpo, el cual fue identificado como Patricia Dent, de 65 años, quien vivía con McKinnon en la residencia. Estaba envuelta en una bolsa de plástico dentro de un pozo recién excavado, según el medio ‘News Channel 8’.



Los resultados de la autopsia publicados en los medios locales informaron que McKinnon murió de un paro cardíaco y Dent por estrangulamiento.



“Las pruebas reunidas en el lugar de los hechos, junto con las declaraciones de los testigos, ayudaron a los investigadores a construir un cronograma, lo que nos llevó a creer que el Sr. McKinnon atacó a la Sra. Dent mientras estaban dentro de su casa”, comentó el alguacil Jody Rowland en el medio ‘News Channel 8’.



Además, Rowland añadió: “el Sr. McKinnon la ató y la envolvió en bolsas de basura antes de ponerla en el pozo excavado anteriormente. La fosa fue rellenada parcialmente por el Sr. McKinnon. Mientras cubría el pozo, el Sr. McKinnon tuvo el evento cardíaco, causando su muerte".

