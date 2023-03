Medios locales en Estados Unidos informaron este jueves que un gran jurado en Nueva York dio el visto bueno para acusar formalmente al expresidente Donald Trump por su papel en los supuestos pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. La decisión, sin embargo, aún no es pública y falta su notificación oficial.



Según medios como CNN y The New York Times, quienes reportaron esta noticia, esto convertiría a Trump en el primer presidente de ese país en enfrentar cargos criminales frente a la justicia estadounidense.

El diario neoyorkino, que cita a cuatro personas conocedoras del asunto, señala que decisión se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

En el 2006, Stormy conoció a Trump en un torneo de golf de celebridades. Foto: AFP / Instagram @thestormydaniels

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump aseguró que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.



Hasta este miércoles mismo, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril.



Por su parte, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.



La modelo Karen McDougal, que fue "chica Playboy" del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.



El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad.



Esta investigación del fiscal del distrito de Manhattan del pago a Daniels, el más inmediato de los varios que acorralan a Trump, ha durado casi cinco años y se centra en un pago de 130.000 dólares a Daniels -presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual en 2006- durante la campaña electoral que lo acabó llevando a la Casa Blanca en 2017.





CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO