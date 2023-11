Un caballo se soltó en pleno vuelo y avión de carga tuvo que aterrizar de emergencia

Una situación poco usual y peligrosa fue lo que se pudo vivir en un vuelo que se dirigía a Bélgica, un caballo se soltó mientras un jet 747 de Air Atlanta Icelandic estaba en el aire, es decir, en pleno vuelo, esto según información que reporta El Clarín.



El animal huyó de su corral ubicado en la bodega cuando el avión estaba a una gran altura. El escape del caballo hizo que los pilotos tuviesen que detener el vuelo y hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto JFK, de Nueva York.

Los pasajeros intentaron regresar al caballo a su corral, lo cual provocó el aterrizaje de emergencia.



Una grabación de voz obtenida por "You can see the ATC" evidencia que piloto anuncia al control de tráfico que son un avión de carga con un caballo a bordo y que este se escapó de su puesto.



"Somos un avión de carga con un animal vivo, un caballo, a bordo. El caballo se ha escapado de su puesto", se escucha en la grabación.



