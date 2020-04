El mensaje de adiós de una enfermera con coronavirus antes de morir

La pandemia del coronavirus ha cobrado la vida de miles de personas a nivel mundial. Los que están más expuestos a contraer este virus son los mismos ‘héroes’ que están tratando de combatirlo y curarlo, el personal médico. Madhvi Aya es una enfermera, de 61 años y originaria de India, quien ayudó a los pacientes que llegaban con coronavirus a un hospital de Brooklyn, en Nueva York (EE. UU.), hasta que ella misma contrajo el virus y falleció.

Esta mujer se mudó a EE. UU en el año 1994, tras ir detrás de su esposo, quien había emigrado a ese país un año antes. Comenzó a trabajar en el hospital público Woodhull, ubicado en Brooklyn, en el 2008. Desde ese tiempo se convirtió en enfermera del sector de urgencias.



Colegas del centro médico afirmaron que fue una mujer que siempre les colaboró a todos y cumplió de la mejor manera su profesión."Esto ha sido un duro golpe para todos nosotros", afirmó el doctor Robert Chin, director del departamento de emergencias de Woodhull, al diario ‘The New York Times’.

Ella siempre estuvo allí para nosotros, cuando quisimos. Pero cuando se enfermó, nadie estaba a su lado FACEBOOK

TWITTER

Madhvi era quien recibía en urgencias a los pacientes que venían con los diferentes síntomas que se relacionaban con el coronavirus, ordenaba realizar los diagnósticos para detectar el virus y era quien asignaba los tratamientos primarios mientras un médico revisaba personalmente a cada paciente.



La mujer hizo su último turno el 12 de marzo. Debido a que empezó a toser descontroladamente fue puesta en cuarentena en su casa ubicada en Long Island, Nueva York.



(Le puede interesar: EE. UU. supera los 30.000 muertos por coronavirus)



“Ella siempre estuvo allí para nosotros, cuando quisimos. Pero cuando se enfermó, nadie estaba a su lado”, afirmó al mismo diario Raj, esposo de la enfermera y quien tuvo que dejarla en un centro médico a más de 3 km de distancia de su casa.

Ve a casa, te llamo, estoy esperando FACEBOOK

TWITTER

Desde ese momento, la familia se separó y no sabían que iba a ser para siempre. Su comunicación solo se dio por medio de mensajes de texto. Poco a poco, Madhvi se fue deteriorando, ella más que nadie sabía perfectamente cómo el virus le estaba haciendo tanto daño a su cuerpo. La enfermera le pidió a su esposo cuidar a su hija Minnoli y a su madre, quien es una persona de la tercera edad.



“¡Buen día, mami! ¡Es un nuevo día! Todavía estoy rezando para que vuelvas a casa y a mí a salvo. Necesito a mi mami. Necesito que vuelvas a mí”, fue el último mensaje que la joven, de 19 años, le envió a su mamá, a lo que ella le contestó: “Te amo. Mamá volverá”.



(Lea también: Joven, de 19 años y con cáncer de cerebro, vence al coronavirus)



La comunicación entre la familia siempre fue constante. La enfermera mantuvo al tanto a sus familiares de todos los procedimientos a los que fue sometida, para saber cómo ella se encontraba respecto a lo que estaba viviendo.

Te extraño. Gracias por venir anoche en mis sueños. Mi corazón está roto por ti FACEBOOK

TWITTER

El 29 de marzo los médicos llamaron al esposo de la enfermera para avisarle que la mujer iba a ser puesta en un ventilador debido a que se estaba complicando gravemente su estado de salud. Con profundo dolor, el hombre le expresó al diario estadounidense que tomó la decisión de no ir al centro médico por el temor a contagiarse del virus, ya que tiene 64 años y no quiere dejar a su hija sola en este mundo. En la tarde de ese día, nuevamente el hospital se comunicó con la familia para avisarles que Madhvi había fallecido.



La familia ni siquiera pudo expresar su tristeza con un abrazo, ya que el contacto físico en estos tiempos no es permitido. Despidieron a la mujer desde su hogar, la enfermera fue cremada. Minnoli aún escribe en el chat de su mamá para sentir que ella está presente: “Te extraño. Gracias por venir anoche en mis sueños. Mi corazón está roto por ti", fue uno de los últimos mensajes que la joven le mostró al diario ‘The New York Times’.



La crisis sanitaria del coronavirus ha contagiado a más de dos millones de personas en el mundo y ha cobrado la vida de más de 138.000. EE. UU es el país más afectado por esta pandemia.



Tendencias EL TIEMPO