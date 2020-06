Corte de EE. UU. mantiene programa que ampara a jóvenes migrantes

El Tribunal Supremo de EE. UU. decidió este jueves mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a unos 700.000 jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", en un inesperado revés para el presidente estadounidense, Donald Trump.



Trump tachó de "horrible" la decisión y pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar más jueces de esa corte. "Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen del Tribunal Supremo son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores", escribió en Twitter, en aparente referencia a la decisión de este jueves sobre DACA.



(Le puede interesar: 'Creo que (Trump) no es apto para ser presidente': exconsejero Bolton)

En una sentencia ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el DACA.



El programa DACA fue creado el 15 de junio de 2012 por decreto del entonces presidente Barack Obama (2009-2017) y supuso un alivio para miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que afrontaban el peligro de la deportación.



Los solicitantes debieron probar que habían llegado a EE. UU. antes de los 16 años de edad, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o en la universidad, o estaban enrolados en las Fuerzas Armadas.



(Lea también: Testimonios de tres 'dreamers' latinoaméricanos beneficiarios de DACA)



"La decisión del DHS (siglas del Departamento de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa", escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora, en un argumento al que se sumaron los cuatro jueces progresistas de la corte.



La corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó "el procedimiento" que usó el Gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa, y dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, pero es probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre.



La decisión es una enorme victoria y un alivio para los centenares de miles de "soñadores", que esperaban con nerviosismo un veredicto del que dependen sus proyectos de vida, que han quedado en limbo desde que Trump anunció la interrupción del programa hace casi tres años.



(Lea también: Estos son los nuevos libros que revelan detalles inéditos sobre Trump)

La Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, pero es probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre FACEBOOK

TWITTER

Muchos de esos jóvenes eran pesimistas sobre la decisión del Supremo, debido a que la mayoría conservadora de la corte incluye a dos jueces nominados por Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch.



Ambos se opusieron este jueves a la decisión de la mayoría de los jueces de mantener en pie el programa y alegaron, en un argumento firmado por el magistrado conservador Clarence Thomas, que la decisión de sus colegas es "un intento de evitar una decisión (de Trump) políticamente controvertida, pero legalmente correcta".



(Le puede interesar: Pese a las malas cifras, no todo está perdido para reelección de Trump)



Aunque Trump anunció la interrupción del programa DACA en 2017, los fallos de jueces federales le obligaron a seguir renovando los permisos de aquellos jóvenes indocumentados que ya eran beneficiarios del programa en esa fecha, y que bajo la medida, debían actualizar sus documentos cada dos años.



En enero, eran unos 650.000 los "soñadores" que llegaron a Estados Unidos antes de 2007, en su mayoría de la mano de sus padres, los que aún mantenían ese permiso que les permite vivir fuera de las sombras, al contrario que el resto de los 11 millones de indocumentados que se calcula residen en EE. UU.



EFE