Entre el coronavirus, las altas tasas de inflación y sus bajos índices de popularidad, la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos ya atravesaba un turbulento mar que la tenía muy cerca del naufragio.



Esta semana, para rematar, la invasión de Rusia en Ucrania desató una nueva y enorme tormenta que sin lugar a dudas definirá los años que le restan en la Casa Blanca. Para bien o para mal.



El mandatario, en coordinación con sus aliados europeos, anunció un conjunto de sanciones económicas que fueron descritas como las más robustas de la historia y cuyo fin es estrangular a Moscú, privándolo del capital que necesita para financiarse.



Paralelamente, se embarcó -con Occidente- en toda una campaña diplomática que pretende aislar a Vladimir Putin y elevar el costo político de su intervención militar.



Pero a la vez, el presidente estadounidense dejó claro que existen límites en su respuesta al igual que líneas rojas que espera no sean cruzadas.



De entrada, Biden descartó cualquier rol directo de tropas de EE.UU. en el conflicto ucraniano. No solo porque no le interesa una confrontación directa con Moscú que podría desatar la Tercera Guerra Mundial, sino porque sabe que en su país no hay apetito para semejante desafío.

Dicho eso, también fue enfático en que EE. UU. usará todo su poderío militar para proteger a los países miembros de la Otán si Rusia no se detiene en Ucrania y continúa su avance hacia naciones que fueron parte de la antigua Unión Soviética.



"Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con todo el poder de nuestro país. No puede quedar la menor duda de que cumpliremos con nuestro compromiso del artículo 5, según el cual un ataque contra uno es un ataque contra todos", afirmó el mandatario solo horas después de que comenzaran a caer los misiles.

Ambas posturas, por supuesto, son reflejo de las realidades políticas que existen en su país. Pero también un cálculo frente al impacto que tendrá la crisis ruso ucraniana en su joven presidencia.



Históricamente, los conflictos externos tienden a fortalecer al mandatario de turno pues la población suele unificarse frente a un enemigo común. Para poner el ejemplo más cercano, George W. Bush llegó a la Casa Blanca en el año 2000 con menos de la mitad del voto popular y gracias al polémico resultado en la Florida, que le dio los votos mínimos al Colegio Electoral que necesitaba para triunfar.



Pero tras los ataques terroristas contra Washington y Nueva York, un año después, su popularidad llegó al 80 por ciento y luego logró la reelección en el 2004 bajo la estela de la guerra en Irak, que lanzó en el 2003.

En ese sentido, muchos analistas piensan que Biden se podría beneficiar con la crisis de Ucrania y el resurgimiento de la confrontación con Rusia.



Además, el rival en este caso es Moscú, un enemigo que no necesita presentación en el imaginario de los estadounidense pues los transporta de inmediato a la Guerra Fría.



Vladimir Putin Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY

Y algo de eso ya se comenzó a dar. Esta semana fueron muchos los legisladores republicanos que cerraron filas en torno al presidente -entre ellos el ex presidente Bush- y los demócratas aprovecharon la crisis para pedir la unificación del país.



"En este momento estamos juntos y necesitamos estar aún más unidos sobre los pasos a seguir. Metan todas las sanciones a nuestra disposición. No se limiten. Putin es un mal tipo y hay que detenerlo", decía Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado.

La unificación del país

Ambos partidos, de hecho, han encontrado en el conflicto ucraniano un punto en común -extraño en el actual clima político que existe en Washington- y ya

trabajan en un proyecto de ley para otorgar más fondos y recursos militares a este país.



Biden, que venía de capa caída en las encuestas y enfrentando una furiosa oposición que la ha frenado toda su agenda legislativa, de repente cuenta con un tema que le da oxígeno y distrae a la opinión de otros lunares, como la galopante inflación y la lucha contra el coronavirus, que ha ido desgastando su capital político.



La crisis, por otra parte, coincide con el llamado Discurso sobre el Estado de la Unión, que es este martes, y en el que Biden sin lugar a dudas buscará unificar al país en torno al desafío existencial que plantea Rusia.

Pero hay otra escuela de pensamiento según la cual el conflicto no provocará el tipo de reacción que era común en el pasado. De acuerdo, Bruce Riedel, del Brookings Institution, "la mayoría de los estadounidenses ven la guerra en Ucrania como algo muy distante que sucede en Europa y no lo siente como un ataque al corazón del país, como lo fue el 9-11. Y va a ser difícil convencerlos de que esta es una guerra que afecta sus intereses".



Al menos de momento.



De paso, es tal el repudio que sienten los republicanos por Biden que ni siquiera una posible guerra con Rusia podría acercarlos.



Una encuesta reciente de Yougov, realizada antes de la invasión, decía que mientras el 80 por ciento en este partido tenía una opinión desfavorable sobre el mandatario, solo el 50 por ciento pensaba lo mismo de Putin.



Adicionalmente el partido republicano de hoy no es el mismo que el de antaño. De hecho, de acuerdo con Muni Jensen, analista senior en Albright Stonebridge Group, están muy divididos en materia de política exterior.



Hay una facción, la más clásica, que ve a Rusia como el enemigo público número uno y teme que su influencia se propague no solo en Europa sino en Latinoamérica, su patio trasero.



Pero hay otra, más aislacionista, que no cree que EE.UU. se deba inmiscuir en esos asuntos y antes alaba las características autocráticas del presidente ruso. Entre ellos Trump, que esta semana lo catalogó de 'genio' y sigue pesando mucho en las bases del partido.



Al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en Kiev. Foto: AFP

Sus comentarios provocaron críticas incluso entre ex funcionarios de su administración, como el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster. Pero muchos otros evitaron confrontarlo por la influencia que aún posee.



William Galston, profesor en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, cree además que los retos en política exterior palidecen frente al problema de la inflación, la principal preocupación de los estadounidenses por que afecta sus bolsillos.



Dado que uno de los efectos colaterales de la guerra en Ucrania será el aumento de los precios de la gasolina y más interrupciones en las cadenas de producción, lo más probable es que el alto costo de vida termine dominando la agenda doméstica y jugando en contra de los intereses de Biden y los demócratas.

Final impredecible

Por supuesto, la suerte política del presidente dependerá de cómo evolucione el conflicto en Europa del este.



En un editorial que publicó el diario New York Times, la ex secretaria de Estado Madeleine Albright dice que Putin está cometiendo un 'error histórico' que dejará a su país convertido en paria de la comunidad internacional.



"En lugar de un camino hacia la grandeza, al invadir Ucrania Putin está dejando a su país aislado diplomáticamente, con una economía en ruinas, y vulnerable estratégicamente frente a una alianza Occidental que saldrá fortalecida", dice la ex subsecretaria.



Según Albright, lo más probable es que la Otán responda con un fortalecimiento de su flanco este, instalando bases militares permanentes en Polonia y países del báltico.



Mientras tanto, Putin tendrá que lidiar con una resistencia armada en Ucrania que financiará occidente, y le terminará saliendo muy costosa.



Riedel, el experto del Brookings, de hecho especula que Ucrania podría convertirse en el Afganistán de Putin, en alusión a la desastrosa intervención militar de la Unión Soviética en los años 80.



Si algo así se materializa -un OTAN rejuvenecida, con una Rusia aislada y en crisis económica- Biden podría salir airoso sin disparar un solo tiro.

Pero no todos lo ven así. Robert Kagan, experto en Asía del Council on Foreign Relations, cree que lo que se viene es todo lo contrario. Es decir, una Rusia más poderosa que va poner fin al orden global que surgió de la Segunda Guerra Mundial.



"El mapa de Europa ha experimentado muchos cambios a lo largo de los siglos. Su forma actual refleja la expansión del poder estadounidense y el colapso del poder ruso desde la década de 1980 hasta la actualidad; el próximo probablemente refleje el renacimiento del poder militar ruso y la retracción de la influencia estadounidense", dice Kagan tras advertir que la Otán probablemente se verá forzada a renegociar su presencia en países de la ex Unión Soviética.



En el fondo nadie sabe de qué lado caerá la moneda. Lo que sí es claro es que la suerte de Biden está atada, inexorablemente, al desenlace de la actual crisis.



SERGIO GÒMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

