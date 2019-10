Ucrania revisará casos de empresa de gas vinculada a hijo de Joe Biden

La fiscalía ucraniana anunció el viernes que reexaminará varios casos relacionados con la empresa de gas Burisma, vinculada al hijo de Joe Biden, en un momento en que se sospecha que Donald Trump presiona a Kiev para sacar del escenario político a su rival demócrata.

"Estamos haciendo una auditoría de los casos que fueron supervisados anteriormente por la oficina del Fiscal General (...) Estamos revisando todos los casos que fueron cerrados para decidir si esto fue ilegal", dijo a los periodistas el fiscal Ruslan Riaboshapka.

El responsable subrayó que estos casos, alrededor de 15, no conciernen en principio al hijo de Joe Biden, que entró en 2014 en el consejo de administración de Burisma.



En principio, esta revisión de los casos afectaría más al ex dirigente de Burisma, Mikola Zlochevski, y al empresario ucraniano, Serguei Kurtchenko, según estas fuentes.



El fiscal también aseguró que la reapertura de estos casos no se debe a ninguna presión política.

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski (i) y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: Saul Loeb / AFP

"Ningún político extranjero o ucraniano me ha llamado o ha intentado influir en mis decisiones", insistió.



Se sospecha que el presidente estadounidense pudo presionar, en una llamada telefónica, a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que investigue al hijo de Biden, su rival potencial demócrata en las elecciones de 2020.



Hunter Biden fue miembro del consejo de administración de Burisma entre 2014 y 2019.



AFP